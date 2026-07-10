Ριμπάλτα σε Ηλιόπουλο: «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί» (vid)

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στο πλαίσιο της επέκτασης του συμβολαίου του ευχαρίστησε τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο για την εμπιστοσύνη και έστειλε το μήνυμα για τη συνέχεια!

Οι δύο άνδρες, είχαν μια σύντομη συνομιλία με τον ισχυρό άνδρα του Club να χαρακτηρίζει τον Καταλανό μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας. Από την πλευρά του ο Ριμπάλτα, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029, εξέφρασε τη βεβαιότητα του πως τα καλύτερα είναι μπροστά. «Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας», ήταν τα λόγια του.

Αναλυτικά όλα όσα ειπώθηκαν από Μάριο Ηλιόπουλο και Χαβιέρ Ριμπάλτα:

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά οικογένεια μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ όμως δεν πήγα διακοπές οπότε πρέπει να φορτίσουμε τις δικές μας μπαταρίες. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και τα μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου, πες μας δύο λόγια».

Χαβιέρ Ριμπάλτα: «Πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά. Θα πάμε. Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη».