Ο Τάχα Άλι επιβεβαίωσε για τον ΠΑΟΚ!

Ο 28χρονος εξτρέμ της Μάλμε, Τάχα Άλι, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ σε δηλώσεις του στη Σουηδία!

Οι Σουηδοί φέρνουν τον Τάχα Άλι μία «ανάσα» από τον ΠΑΟΚ, με τον Daniel Kristofferson να σημειώνει μέσα από το SDNA πως απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» οριστικά η μεταγραφή.

Τι απαντά όμως ο 28χρονος εξτρέμ που βρέθηκε στο επίκεντρο των ΜΜΕ της χώρας του;

Ο Τάχα Άλι επέστρεψε στις προπονήσεις της Μάλμε μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ωστόσο, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μέλλον του και τις εξελίξεις γύρω από το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Μετά την προπόνηση της Παρασκευής, ο Σουηδός εξτρέμ τόνισε πως το μόνο που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα του: «Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και μπορώ να επικεντρωθώ μόνο στο παρόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης με την Γκέτεμποργκ, ο Άλι παραδέχθηκε πως δύσκολα θα είναι σε θέση να αγωνιστεί σε ολόκληρο το παιχνίδι, λόγω της καταπόνησης από το ταξίδι της επιστροφής.

«Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό, με βάση το ταξίδι και όλα όσα έχουν συμβεί. Ο προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει. Είχα αρκετό jet lag και δεν κοιμήθηκα καλά κάποιες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, οι τελευταίες ημέρες ήταν υπέροχες. Χάρηκα πολύ που είδα ξανά όλους στην ομάδα, μου είχαν λείψει. Ένιωσα σαν μικρό παιδί όταν επέστρεψα», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν το παιχνίδι με την Γκέτεμποργκ μπορεί να είναι το τελευταίο του με τη φανέλα της Μάλμε, απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του.

«Όχι, δεν έχω αυτή την αίσθηση, γιατί τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο ό,τι συμβαίνει εδώ και τώρα».

Ωστόσο, ο 26χρονος εξτρέμ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημόσια το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ: «Ναι, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να σχολιάσω».

Η επιστροφή του στις εγκαταστάσεις της Μάλμε συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο της ομάδας, με αρκετούς φιλάθλους να περιμένουν για μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο.

«Είναι απίστευτο. Το νιώθεις πάντα, αλλά σήμερα ήταν λίγο πιο έντονο και με εξέπληξε. Είναι πάντα όμορφο να βλέπουμε τους φιλάθλους μας», κατέληξε ο Τάχα Άλι.