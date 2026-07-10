Αμοιβαίο το ενδιαφέρον ανάμεσα σε Λέικερς και Κουμίνγκα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέρονται για τον Τζόναθαν Κουμίνγκα και φαίνεται πως το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο, καθώς και ο παίκτης θέλει να ντυθεί στα χρυσά και μωβ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να προσθέσουν έναν wing στο ρόστερ τους και έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Τζόναθαν Κουμίνγκα. Μάλιστα, φαίνεται πως το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο.

Όπως αναφέρει ο Κόμπι Πρινς, ο παίκτης θέλει να γίνει «Λιμνάνθρωπος» και θεωρεί ελκυστικό το όραμα του οργανισμού αλλά και τα όσα μπορεί να του προσφέρει.

Μάλιστα, ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν αναφέρει πως οι Λέικερς χρησιμοποιούν τον Μαλίνκ Μονκ ως παράδειγμα. Έναν παίκτη που πήρε λιγότερα χρήματα για 1-2 χρόνια, όμως βρέθηκε στον μεγαλύτερο οργανισμό του ΝΒΑ και στην συνέχεια έβγαλε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 36 ματς στην regular season με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους Ατλάντα Χοκς είχε κατά μέσο όρο 12,2 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 23,1 λεπτά, ενώ σε 6 αγώνες στα play-offs μέτρησε 13,7 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 26 λεπτά.