Mαρτυρία για την πτήση-θρίλερ της Ryanair – «Υπήρχε πανικός, το σώμα του μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το παράθυρο»

Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες αεροσκάφους της Ryanair που εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για το Μόναχο της Γερμανίας, όταν έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους, περιγράφει επιβάτιδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σήμερα, Παρασκευή 10/7 ενώ το αεροσκάφος της Ryanair βρισκόταν στον αέρα για περίπου μία ώρα. Τότε ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και αμέσως μετά έσπασε το τζάμι παραθύρου.

Ένας 60χρονος επιβάτης με καταγωγή από Σερβία παραλίγο να να φύγει από το παράθυρο, αλλά ευτυχώς τον συγκράτησαν άλλοι επιβάτες και η ζώνη ασφαλείας που φορούσε.

Ο επιβάτης τραυματίστηκε στον αυχένα και έχει υποστεί κάκωση.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η κα Χριστίνα η οποία μίλησε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, το περιστατικό με τον τραυματισμό του 60χρονου Σέρβου επιβάτη και την παραλίγο εκτόξευση του εκτός αεροσκάφους, έγινε ενώ το αεροπλάνο ήταν στον αέρα για περίπου μία ώρα.

«Έξι παρά πέντε απογειωθήκαμε και μία ώρα αργότερα ακούστηκε ένας θόρυβος. Ακούστηκαν ουρλιαχτά, τσιρίδες φωνές. Δεν κατάλαβα τι έγινε νόμιζα πως κάποιος είχε ανοίξει την πόρτα» δήλωσε.

«Τα μωράκια έκλαιγαν. Το κεφάλι όλο, αυχένας ώμοι ήταν έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Είχε μία μυρωδιά έντονη και έπεσαν οι μάσκες» δήλωσε η κα Χριστίνα.

«Αυτό έγινε στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους. Υπήρχε πανικός, Οι αεροσυνοδοί έδιναν οδηγίες. Τα είχαν χάσει όλοι. Δεν ήξεραν τι συνέβη. Τρεις γιατροί που ήταν στην πτήση έτρεξαν να παρέχουν βοήθεια στον άνθρωπο» δήλωσε.

«Επιβάτες που καθόνταν δίπλα του τον τραβούσαν»

«Καταλάβαμε αμέσως ότι έγινε αποσυμπίεση, χάσαμε ανάσες, ουρλιαχτά τσιρίδες φωνές. Οι κοπελιές που ήταν δίπλα από τον Σέρβο τον άρπαξαν ευτυχώς και αυτός δεν είχε βγάλει ζώνη, ο μισός άνθρωπος ήταν έξω από το παράθυρο» ανέφερε σε κατάσταση σοκ η επιβάτιδα.

«Επιβάτες που καθόνταν δίπλα του τον τραβούσαν» είπε η επιβάτης όπως δε εξήγησε ο πιλότος ήταν πολύ έμπειρος και ψύχραιμος και κατάφερε να γυρίσει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με ασφάλεια.