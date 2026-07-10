BYD Shark: Η Super Hybrid τεχνολογία στην κατηγορία των pick-up (pics)

Το διπλοκάμπινο pick-up μήκους 5,5 μέτρων και πέντε θέσεων διαθέτει τεχνολογία DMO και τετρακίνηση, προσφέροντας έως και 90 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (EV και PHEV) παγκοσμίως, παρουσιάζει το SHARK, το πρώτο pick-up στην ιστορία της και ένα μοντέλο που φέρνει τα πλεονεκτήματα της plug-in Super Hybrid τεχνολογίας DMO στην ταχέως αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αγορά των pick-up. Το αποδεδειγμένα αποτελεσματικό σύστημα κίνησης Super Hybrid της BYD προσφέρει επιδόσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες των παραδοσιακών diesel pick-up, σε συνδυασμό με αποδοτικότητα κορυφαία για την κατηγορία και δυνατότητα κίνησης έως και 90 χιλιομέτρων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Το SHARK έχει σχεδιαστεί για όσους αναζητούν ένα πιο αποδοτικό είδος pick-up, ικανό να ολοκληρώνει πολλές διαδρομές αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας και ενός δραστήριου τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Με πέντε θέσεις στη διάταξη διπλής καμπίνας, το SHARK προσφέρει μια άνετη εσωτερικό, εξοπλισμένο με τις προηγμένες τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα της BYD. Παράλληλα, διαθέτει λειτουργία Vehicle-to-Load, επιτρέποντας την τροφοδοσία μιας σειράς ηλεκτρικών συσκευών – τόσο για εργασία όσο και για αναψυχή – μέσω των δύο ενσωματωμένων πριζών του οχήματος.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την τεχνολογία Super Hybrid στην κατηγορία των pick-up μέσω του SHARK. Πρόκειται για έναν τύπο οχήματος που αξιοποιεί ιδανικά την τεχνολογία DMO Super Hybrid, προσφέροντας δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, τη μεγαλύτερη ισχύ στην κατηγορία, εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες, κορυφαία αποδοτικότητα και ευελιξία στις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων. Παράλληλα, η καινοτόμος τεχνολογική μας προσέγγιση προσφέρει χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν, όπως το V2L, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά χρήσιμο τόσο στη δουλειά όσο και στην αναψυχή. Η αγορά των plug-in hybrid pick-up αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και είμαστε βέβαιοι ότι το SHARK θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη που αναζητούν ένα όχημα αυτής της κατηγορίας, χωρίς να είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν σε θέματα αποδοτικότητας ή άνεσης.»

ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Ο σχεδιασμός του SHARK αποπνέει δύναμη και αυτοπεποίθηση. Όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, αντλεί έμπνευση από τον καρχαρία, τον ισχυρότερο θηρευτή των ωκεανών, γνωστό για την ευκινησία και τη δύναμή του. Η σύνδεση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στο εμπρός μέρος, όπου τα φωτιστικά σώματα τοποθετούνται ψηλά στις άκρες του καπό, αναπαριστώντας τα μάτια του καρχαρία. Η μεγάλη μάσκα και το κάτω μέρος του προφυλακτήρα παραπέμπουν στο ανοιχτό στόμα του θηρευτή τη στιγμή της επίθεσης.

Το πλευρικό μέρος του αμαξώματος ενσωματώνει επιπλέον σχεδιαστικές αναφορές στον ωκεανό. Η καμπύλη της οροφής και η μυώδης καμπίνα αποτυπώνουν τη δύναμη του σώματος ενός καρχαρία. Ταυτόχρονα, πρακτικά στοιχεία όπως τα πλαϊνά σκαλοπάτια, τα προστατευτικά τόξα στους θόλους των τροχών και οι πλαστικές επενδύσεις στο κάτω μέρος του αμαξώματος συμβάλλουν στην προστασία του οχήματος. Η δυναμική εμφάνιση του SHARK ενισχύεται από τους τροχούς των 18 ιντσών και τα ελαστικά υψηλού προφίλ.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η φωτεινή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της πόρτας του χώρου φόρτωσης, ενώ τα πίσω φωτιστικά σώματα στις άκρες του αμαξώματος ενισχύουν την εικόνα στιβαρότητας. Το μεγαλύτερο λογότυπο BYD που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε επιβατικό όχημα της μάρκας ενσωματώνεται στην πίσω πόρτα, ακολουθώντας τη σχεδιαστική λογική της εμπρός μάσκας.

Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 3.260 χιλιοστά, ενώ οι κοντοί πρόβολοι συμβάλλουν σε γωνίες προσέγγισης και διαφυγής 31° και 19,3° αντίστοιχα.

Το εσωτερικό του SHARK συνεχίζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της στιβαρότητας, με χαρακτηριστικές χειρολαβές στο κέντρο της εμπρός καμπίνας που προσφέρουν επιπλέον αίσθηση ασφάλειας κατά την οδήγηση σε δύσβατα εδάφη. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί με προτεραιότητα στην άνεση, διαθέτοντας θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός σπορ καθίσματα, μαλακά στην αφή υλικά στις βασικές επιφάνειες και έμφαση στην εργονομία με τον μοχλό επιλογής σχέσεων στην κολώνα του τιμονιού και μεγάλα πλήκτρα/διακόπτες, που παραμένουν εύχρηστα ακόμη και όταν ο χειρισμός τους γίνεται με γάντια.

Το ταμπλό διαφοροποιείται από τα δεδομένα της κατηγορίας των pick-up, υιοθετώντας τη χαρακτηριστική διάταξη δύο οθονών της BYD. Εμπρός από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών (σπάνιο στοιχείo στην κατηγορία του SHARK), ενώ στο κέντρο δεσπόζει η μεγαλύτερη οθόνη infotainment της κατηγορίας, 15,6 ιντσών.

Οι επιβάτες του πίσω καθίσματος δεν αισθάνονται μειονεκτικά (όπως σε άλλα pick-up) καθώς το πλήρως επίπεδο δάπεδο εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για τα πόδια τριών επιβατών, ενώ η απόσταση για τα γόνατα αγγίζει τα 90 εκατοστά. Σε συνδυασμό με την εξαιρετική ευρυχωρία για το κεφάλι και τους ώμους, αλλά και την κλίση της πλάτης των πίσω καθισμάτων στις 27 μοίρες, δημιουργείται ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο οικογενειακό SUV παρά επαγγελματικό όχημα pick-up.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SUPER HYBRID DMO ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η τεχνολογία Super Hybrid έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη μέσω των μοντέλων DM-i της BYD, όπως τα SEAL U DM-i, SEAL 6 DM-i και SEALION 5 DM-i. Τώρα οι ίδιες αρχές αποδοτικότητας και επιδόσεων υιοθετούνται από ένα όχημα με αυξημένες δυνατότητες κίνησης σε σκληροτράχηλες επιφάνειες μέσω της τεχνολογίας Super Hybrid DMO (Dual Mode Off-road).

Το σύστημα DMO διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες: έναν στον εμπρός άξονα με απόδοση 231 ίππων και 310 Nm ροπής και έναν στον πίσω άξονα με 204 ίππους και 340 Nm ροπής. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 436 ίππους και τα 650 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα – επιδόσεις που ανήκουν σε sport κατασκευή.

Το SHARK μπορεί να συνδυάσει αυτές τις ισχυρές επιδόσεις με αποδοτικότητα στην πραγματική χρήση, επειδή το σύστημα κίνησης DMO έχει σχεδιαστεί, όπως και το DM-i, ώστε να προσφέρει μια οδηγική εμπειρία με προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση. Έτσι, ο υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου, τοποθετημένος κατά τον διαμήκη άξονα, λειτουργεί τον περισσότερο χρόνο ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας είτε απευθείας για τους ηλεκτροκινητήρες είτε για την Blade Battery, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος κίνησης. Από μόνος του, αποδίδει 150 PS και 240 Nm ροπής.

Το SHARK διαθέτει πλαίσιο τύπου σκάλας, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη άρθρωση των τροχών, ενώ η κατασκευή του έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φιλοξενεί τα βασικά εξαρτήματα του συστήματος κίνησης DMO. Η Blade Battery είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα μέσω της τεχνολογίας CTC (Cell-to-Chassis), εξασφαλίζοντας ότι προστατεύεται κατάλληλα σε πιο δύσκολες συνθήκες. Η τεχνολογία CTC ενισχύει επίσης σημαντικά τη συνολική ασφάλεια του οχήματος, καθώς περισσότερο από το 50% της κατασκευής αποτελείται από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ η συνδυαστική αντοχή της δομής του SHARK είναι 34.048 Nm/deg.

Με χωρητικότητα 32,2 kWh, η Blade Battery του SHARK διαθέτει με διαφορά τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στην κατηγορία των pick-up, σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του μοναδικού άλλου plug-in hybrid μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά. Εξασφαλίζει τόσο εξαιρετική αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 km, ένα ακόμη νέο σημείο αναφοράς για την κατηγορία, όσο και πολύ καλή αποδοτικότητα και αυτονομία σε ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης. Με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ, το SHARK μπορεί να διανύσει 675 km, ενώ η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP είναι μόλις 3,5 L/100 km. Ακόμη και με την μπαταρία στο χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης, το SHARK καταναλώνει 9,6 L/100 km.

Η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας από κατάσταση φόρτισης 15% απαιτεί λίγο περισσότερο από τρεις ώρες όταν το όχημα συνδεθεί σε τριφασικό φορτιστή AC 11 kW. Για ταχύτερες φορτίσεις, η στάνταρ δυνατότητα φόρτισης DC 55 kW μπορεί να φορτίσει την μπαταρία από 30% έως 80% σε μόλις 21 λεπτά.

Το “Dual Mode” του DMO αναφέρεται τόσο στο πρόγραμμα EV όσο και HEV (Hybrid), ενώ υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις λειτουργίας. Στη λειτουργία EV, οι ηλεκτροκινητήρες κινούν αποκλειστικά το όχημα. Στη λειτουργία HEV Series Mode, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε αστικές συνθήκες, ο βενζινοκινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια είτε για να τροφοδοτήσει τον ηλεκτροκινητήρα είτε για να επαναφορτίσει την μπαταρία. Όταν απαιτείται εντονότερη επιτάχυνση, το όχημα μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία HEV Parallel Mode, επιτρέποντας στον θερμικό κινητήρα και στους ηλεκτροκινητήρες να συνεργάζονται για την κίνηση του οχήματος. Στη συνέχεια, όταν το αυτοκίνητο κινείται με υψηλή σταθερή ταχύτητα, για παράδειγμα σε αυτοκινητόδρομο, ο κινητήρας μπορεί να κινεί απευθείας το όχημα, εφόσον αυτό κρίνεται ως ο πιο αποδοτικός τρόπος διατήρησης της ταχύτητας.

Πέρα από αυτόν τον υβριδικό έλεγχο, ο οποίος διαχειρίζεται τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα, το SHARK διαθέτει έξυπνο σύστημα τετρακίνησης που διαχειρίζεται την παροχή ισχύος σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους εδάφους: άμμο, λάσπη, χιόνι και χώμα. Η διάταξη της ανάρτησης του οχήματος, με διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω, έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει άνεση και ικανότητα κίνησης σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών, ενώ το Hill Descent Control ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό.

Το SHARK έχει ικανότητα ρυμούλκησης 2.500 kg και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 790 kg, καθιστώντας το κατάλληλο για πολλά επαγγελματικά project και δράσεις lifestyle. Παράλληλα, ο χώρος φόρτωσης των 1.200 λίτρων είναι αρκετά μεγάλος για τα είδη φορτίου που χρειάζεται να μεταφέρονται στην εργασία και στην καθημερινή ζωή.

ΚΑΘΕ ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το SHARK προσφέρεται σε μία μοναδική έκδοση εξοπλισμού* και, όπως συνηθίζεται με τα μοντέλα της BYD, διαθέτει πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και καινοτομίες, πολλές από τις οποίες είναι νέες για την κατηγορία των pick-up. Οι ανέσεις της καμπίνας περιλαμβάνουν επενδύσεις από vegan δέρμα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα και ηχοσύστημα Dynaudio με 12 ηχεία.

Στις τεχνολογίες που συναντάμε στο SHARK περιλαμβάνονται πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών σε συνδυασμό με head-up display, οθόνη infotainment 15,6 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, φωνητικός βοηθός και ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της εφαρμογής BYD app για εξ αποστάσεως θέρμανση και ψύξη της καμπίνας, ασύρματη βάση φόρτισης smartphone 50 W, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης με κάμερα 360°, καθώς και σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί.

Επιπλέον, το SHARK διαθέτει δύο πρίζες που επιτρέπουν τη σύνδεση με τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Αυτή παρέχει ισχύ έως 6 kW σε εξωτερικές συσκευές, επιτρέποντας τη σύνδεση εργαλείων σε χώρους εργασίας ή τη χρήση συσκευών όπως καφετιέρα ή φορητή ψησταριά σε ημέρες αναψυχής μακριά από το σπίτι. Η λειτουργία V2L μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της θύρας φόρτισης AC του αυτοκινήτου ή μέσω ειδικής πρίζας στο τοίχωμα του χώρου φόρτωσης.

Η BYD δεν κάνει κανέναν συμβιβασμό στην ασφάλεια και το SHARK διαθέτει πλήρες πακέτο εξοπλισμού ασφαλείας και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Σε αυτά περιλαμβάνονται Intelligent και Adaptive Cruise Control, Front and Rear Cross Traffic Alert and Brake, Forward and Rear Collision Warning, Lane Departure Assistant με Emergency Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection και Hill Hold Control. Επιπλέον, το SHARK εξοπλίζεται με επτά αερόσακους — οδηγού, συνοδηγού, κεντρικό εμπρός, δύο πλευρικούς εμπρός και δύο τύπου κουρτίνας — καθώς και σημεία ISOFIX στα πίσω καθίσματα, Child Presence Detection, μηχανική παιδική ασφάλεια και σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

Το SHARK διατίθεται σε επιλογή πέντε εξωτερικών χρωμάτων: την στάνταρ απόχρωση Atlantis Blue, καθώς και Obsidian Black, Polar White, Grey Green και Sunrise Orange. Διαθέτει στάνταρ δίχρωμες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε μαύρο/ασημί χρώμα, ενώ προαιρετικά διατίθενται ζάντες 18 ιντσών σε πλήρως μαύρο χρώμα.

Μετά την πρεμιέρα του στο Goodwood Festival of Speed, το BYD SHARK θα ξεκινήσει αρχικά την εμπορική του πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν παρουσιαστεί σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

BYD SHARK Τεχνικά χαρακτηριστικά Έκδοση Design Διαστάσεις (Μήκος/Πλάτος/Ύψος, mm) 5.457/1.971/1.925 Μεταξόνιο (mm) 3.260 Απόβαρο (kg) 2.710 Συνολικό βάρος οχήματος (kg) 3.500 Διάσταση τροχών (ίντσες) 18 Απόσταση από το έδαφος (πλήρης φόρτωση/άδειο, mm) 210/230 Κύκλος στροφής (m) 6,5 Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένα/χωρίς φρένα, kg) 2.500/750 Εμπρός/Πίσω διάταξη ανάρτησης Διπλά ψαλίδια Μετάδοση κίνησης Τετρακίνηση Τύπος κινητήρα 1,5 λίτρων, τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας, υπετροφοδοτούμενος Ισχύς κινητήρα (PS/kW) 150/110 Ροπή κινητήρα (Nm/lb ft) 240/177 Ισχύς εμπρός ηλεκτροκινητήρα (PS/kW) 231/170 Ροπή εμπρός ηλεκτροκινητήρα (Nm/lb ft) 310/228 Ισχύς πίσω ηλεκτροκινητήρα (PS/kW) 204/150 Ροπή πίσω ηλεκτροκινητήρα (Nm/lb ft) 340/250 Μέγιστη ισχύς συστήματος (PS/KW) 436/321 Μέγιστη ροπή συστήματος (Nm/lb ft) 650/481 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (L) 60 Τύπος μπαταρίας BYD Blade Battery (LFP) Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 32,2 Τελική ταχύτητα (km/h) 180 Επιτάχυνση 0-100km/h (s) 5,7 Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία, WLTP Συνδυασμένη (km/miles) 90/55 Αυτονομία WLTP Συνδυασμένη (km/miles) 675/419 Κατανάλωση καυσίμου, WLTP Συνδυασμένη (L/100km/mpg) 9,6/29,42 Κατανάλωση καυσίμου, WLTP Σταθμισμένη (L/100km/mpg) 3,5/80,71 Εκπομπές CO2 (γρ. /χλμ.) 23 Χώρος φόρτωσης (L) 1.200 Μέγιστη ισχύς φόρτισης (AC/DC) 11kW/55kW Χρόνος φόρτισης AC (3,3kW τριφασική παροχή, 15%-100%) 3,2 ώρες Χρόνος φόρτισης DC (30%-80%) 21 λεπτά Λειτουργία V2L (6 kW) Στάνταρ (2 πρίζες)



