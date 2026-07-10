Το σερί νικών στο Ισπανία - Βέλγιο και η καλύτερη άμυνα της Σεντ Πάτρικς

Η προτελευταία Γουότερφορντ υποδέχεται την 3η Σεντ Πάτρικς που έχει την καλύτερη άμυνα της κατηγορίας για την 24η αγωνιστική στην Ιρλανδία. Στο Ίνγκλγουντ του Λος Άντζελες η Ισπανία είναι φαβορί κόντρα στο Βέλγιο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Σεντ Πάτρικς στους 7 τελευταίους αγώνες της με τη Γουότερφορντ.

Σώθηκε την περασμένη σεζόν στα πλέι άουτ, καθώς τερμάτισε 9η και προτελευταία, η Γουότερφορντ, η οποία βρίσκεται ξανά στην ίδια μοίρα φέτος έπειτα από 23 παιχνίδια. Έχει μόλις 4 νίκες, αλλά, πέτυχε τις 3 στην τελευταία τετράδα αγώνων. Έχει τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας με 46 γκολ παθητικό. Η Σεντ Πάτρικς πήρε πρωτάθλημα πριν 12 χρόνια και πέρσι τερμάτισε 5η, χάνοντας στον τελευταίο αγώνα την έξοδο στο Κόνφερενς Λιγκ. Τώρα, με 13 αγωνιστικές να απομένουν, θέλει τη νίκη για να ισοφαρίσει τον περσινό αριθμό νικών της, που ήταν 13. Η κάτοχος του τίτλου στα 5/6 τελευταία χρόνια Σάμροκ Ρόβερς βρίσκεται 9 βαθμούς μπροστά, έχοντας όμως δύο αγώνες περισσότερους. Τα 19 γκολ που έχει δεχτεί η Σεντ Πάτρικς είναι η καλύτερη αμυντική επίδοση αυτήν την στιγμή στη λίγκα. Το διπλό σε συνδυασμό με το Under 3,5 που εμφανίστηκε και στις 25/29 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με τη Γουότερφορντ συνθέτουν ένα αρκετά πιθανό combo.

Η Ισπανία ξεκίνησε με τη λευκή ισοπαλία απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, όμως αυτή ήταν η αρχή του σερί που τη θέλει να κρατάει απαραβίαστη την εστία της σε όλο το Μουντιάλ. Στη φάση των «16» νίκησε 1-0 την Πορτογαλία με γκολ στο 91’ από τον παίκτη που ήταν τραυματίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο και έμεινε στον πάγκο στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, τον Μερίνο της Άρσεναλ. Ο 30χρονος είχε περάσει αλλαγή στο 85’. Το Βέλγιο έπαιξε αρκετά καλά και λύγισε με 4-1 την αντίσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έκαναν το χειρότερο παιχνίδι τους στο τουρνουά. Η ανέλπιστη ανατροπή κόντρα στη Σενεγάλη στο προηγούμενο παιχνίδι είχε απελευθερώσει την ομάδα, καθώς βρισκόταν με το ενάμιση πόδι στο αεροπλάνο της επιστροφής. Δεν έχει νίκη στα 11 τελευταία ματς εναντίον της Ισπανίας (9 ήττες), ενώ σε Μουντιάλ απέναντί της μετράει μία ισοπαλία 1-1 όπου προκρίθηκε στα πέναλτι (1986) και μία ήττα 2-1 (1990). Τραυματίστηκε ο μέσος της Άστον Βίλα, Ονάνα, και χάνει το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Η υπομονή είναι η αρετή στο παιχνίδι των Ισπανών, που παίρνουν στο τέλος αυτό που θέλουν. Το Βέλγιο σκόραρε στα 8/12 τελευταία παιχνίδια του, ενώ έρχεται από τρία G/G και Over. Ίσως γίνει η πρώτη ομάδα που παραβιάζει την εστία του Σιμόν.

619. ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ - ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 2&U 3,5 2,27

125. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ 1&G 3,30