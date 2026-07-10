Μετά τους Μητροπολίτες, γενναίες (προεκλογικές) αυξήσεις από 50% έως 90% στους δικαστές

Mετά τις τεράστιες αυξήσεις στους Μητροπολίτες, η Κυβέρνηση οδεύοντας προς τις εκλογές, έδωσε γενναίες αυξήσεις και στους δικαστές, αυξάνοντας τον μισθό τους από 50% μέχρι 90% αντίστοιχα και ανάλογα με τη διαφορά του βασικού μισθού μεταξύ του αμέσως επόμενου βαθμού και του βαθμού, που κατέχουν.

Παράλληλα, προνομιακές αυξήσεις μοίρασε η Κυβέρνηση και στους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, για τους οποίους επανέφερε όλα τα ειδικά επιδόματα και τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, που είχαν παγώσει ή καταργηθεί κατά την περίοδο των μνημονίων.

Για τους δικαστές – εισαγγελείς τέτοιες αυξήσεις στο μισθολόγιο των δικαστών και εισαγγελέων είχαν να δοθούν από το 1997, όταν ψηφίστηκε ο αρχικός Νόμος 2521/1997 που καθόρισε το ειδικό δικαστικό μισθολόγιο. H κυβέρνηση ικανοποίησε πάγιο αίτημα τους , που βασίζεται στην εξομοίωσή τους με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ),

Για τους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση επανέφερε το Ειδικό Μισθολογικό Καθεστώς του άρθρου 12 του Π.Δ. 351/1991. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για το πάσης φύσεως προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας ενεργοποιούνται ξανά ειδικά επιδόματα και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που είχαν παγώσει ή καταργηθεί κατά την περίοδο των μνημονίων.

Ενώ αντίστοιχα, το άρθρο 54 προβλέπει αναδρομική αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας τους για την κατάταξή τους σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια, γεγονός που φέρνει άμεση αύξηση στον βασικό τους μισθό.

Οι αυξήσεις ενόψει εκλογών, που μοίρασε η Κυβέρνηση προβλέπονται στο Νόμο 5313/2026 (ΦΕΚ Α’ 102/25.06.2026) αποτελεί ένα πολυνομοσχέδιο «σκούπα» με κεντρικό τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών…».

Με το άρθρο 49 του Νόμου 5313/2026 (ΦΕΚ Α΄ 102/25.6.2026), κατοχυρώνεται η μισθολογική εξομοίωση των δικαστικών λειτουργών με τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), σε συμμόρφωση με το Σύνταγμα, ενω η ρύθμιση προβλέπει συγκεκριμένες μισθολογικές προσαυξήσεις, τροποποιώντας τον ν. 2521/1997, ορίζοντας ότι:

-Μετά από 12 έτη υπηρεσίας οι μισθοί δικαστών και εισαγγελέων, που δεν έχουν προαχθεί ελλείψει κενών θέσεων παρίρνουν προσαύξηση ίση με το 50% της διαφοράς μεταξύ βασικού μισθού Πρωτοδίκη και Εφέτη.

-Μετά από 17 έτη υπηρεσίας προσαύξηση στους μισθούς δικαστών και εισαγγελέων, που επίσης δεν έχουν προαχθεί ελλείψει κενών θέσεων, αυξάνεται στο 90% της διαφοράς.

-Κατά την περίοδο των μνημονίων (Ν. 4093/2012), οι δικαστές υπέστησαν μεγάλες αναδρομικές περικοπές. Το 2014, μετά από αποφάσεις του Μισθοδικείου, οι αποδοχές τους επανήλθαν στα επίπεδα του 2012, κάτι που όμως αποτελούσε διορθωτική συμμόρφωση και όχι νέα «αύξηση».

-Με τον Ν. 4472/2017 έγινε μια γενική αναδιάρθρωση των ειδικών μισθολογίων, η οποία όμως είχε ως στόχο την ενσωμάτωση των επιδομάτων στον βασικό μισθό (δηλαδή έγινε «λογιστική» τακτοποίηση) και όχι πραγματικές αυξήσεις.

Τέλος, το 2024 έλαβαν, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τη γενική οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ μικτά και την αναπροσαρμογή της οικογενειακής παροχής.

Πηγή: eidiseis.gr