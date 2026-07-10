Πενθεί ξανά η ασπρόμαυρη οικογένεια: Νεκρή σε τροχαίο 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ Β'

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, με θύμα μία 15χρονη αθλήτρια της δεύτερης ομάδας του ποδοσφαίρου γυναικών.

Σοκ προκαλεί στη Θεσσαλονίκη το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην Περιφερειακή Οδό, με θύμα μία 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 12:00, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, ανάμεσα στους κόμβους Νεάπολης και Επταπυργίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με συνεπιβάτιδα την ίδια, συγκρούστηκε -υπό συνθήκες που διερευνώνται- με απορριμματοφόρο.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο κορίτσι αγωνιζόταν στην ομάδα ΠΑΟΚ Β του ποδοσφαίρου γυναικών και αποτελούσε ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα ταλέντα των «ασπρόμαυρων». Μάλιστα, το φετινό καλοκαίρι είχε κερδίσει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, μετά την προαγωγή της από τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου.