Ουίζαρντς: Ζητούν Μπάτλερ και... άπειρα picks για τον Ντέιβις από τους Ουόριορς

Γνωστό έγινε το πακέτο που ζητάνε οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για να παραχωρήσουν τον Άντονι Ντέιβις.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα ήθελαν να κάνουν δικό τους τον Άντονι Ντέιβις, θεωρώντας πως έτσι θα γίνει πιο εύκολη η απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς θα ήθελαν να διατηρήσουν στον ρόστερ τους τον «Φρύδια» και ζητάνε ένα μεγάλο πακέτο για να πουν το «ναι» και να τον παραχωρήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια αναφέρει πως οι «Μάγοι» ζητάνε τον Τζίμι Μάτλερ, πολλαπλά first-round picks, πολλαπλά second-round picks και πολλαπλά pick swaps για να παραχωρήσουν τον αστέρα τους στους «Πολεμιστές».

Ο γνωστός δημοσιογράφος δεν ανέφερε πόσα picks, αλλά ο Μπόμπι Μαρκς του «ESPN» είχε τονίσει πως θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία πρώτου γύρου.