«Το συμβόλαιο του Σανταμαρία με τη Βαλένθια λύθηκε - Οδεύει προς τον ΠΑΟΚ»

Κοινή συναινέσει λύθηκε η συνεργασία του Μπαπτίστ Σανταμαρία με τη Βαλένθια, με τα ισπανικά ΜΜΕ να επιβεβαιώνουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον 31χρονο μέσο, ο οποίος βρίσκεται πλέον καθ΄οδόν για τον ΠΑΟΚ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, η αποδέσμευση του Γάλλου χαφ από τις «νυχτερίδες» αποτελούσε το τελευταίο διαδικαστικό βήμα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για το ταξίδι του στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Δικέφαλο.

Σύμφωνα με το νεότερο ρεπορτάζ των Ισπανών, ο Σανταμαρία έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια, το οποίο είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Όπως επισημαίνεται, ο Γάλλος μέσος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Κάρλος Κορμπεράν και η αποχώρησή του κρίθηκε ως η καλύτερη λύση για όλες τις πλευρές.

Οι Ισπανοί τονίζουν ακόμη πως ο έμπειρος χαφ βρήκε στον ΠΑΟΚ τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, σε μία ομάδα όπου αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, ενώ η Βαλένθια απαλλάσσεται από έναν ποδοσφαιριστή που δεν υπολογιζόταν για τη νέα σεζόν.