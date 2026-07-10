Το σχέδιο Λανουά για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής κατέθεσε την πρότασή του και πώς θα εφαρμοστεί το πλάνο με Έλληνες διαιτητές στους αγώνες ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Η πρόταση του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του επόμενου πρωταθλήματος, εστάλη στα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και επομένως στους εκπροσώπους των ΠΑΕ (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ), που συμμετέχουν σε αυτήν, για να την επεξεργαστούν.

Η απόφαση θα ληφθεί στη μεθεπόμενη συνεδρίαση της ΕΕΠ που θα γίνει περί τα τέλη Ιουλίου.

Η πρόταση Λανουά προβλέπει τα εξής:

• Ορισμός Ελλήνων διαιτητών με ξένους VAR και AVAR στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

• Συνεχής αξιολόγηση της απόδοσής τους έως το τέλος του πρώτου και του δεύτερου γύρου.

• Συναντήσεις με την Επιτροπή τον Δεκέμβριο και πριν από την έναρξη των playoffs για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαιτητών.

• Απόφαση, βάσει της απόδοσης των διαιτητών, αν θα οριστούν Έλληνες και στα play offs.

Οι λόγοι, σύμφωνα με την ΚΕΔ, για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος είναι οι εξής:

• Η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση της UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις.

• Οι Έλληνες διαιτητές είχαν υψηλή απόδοση στο Κύπελλο Ελλάδας και έχουν παρουσιάσει σημαντική πρόοδο και σε επίπεδο UEFA.

• Η εξέλιξή τους προϋποθέτει απαραιτήτως συμμετοχή σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

• Η διαθεσιμότητα ξένων διαιτητών elite και 1ης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ πανευρωπαϊκά μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξένους διαιτητές στα εγχώρια πρωταθλήματα.