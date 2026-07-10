Άργος: Νέα προθεσμία για απολογία πήραν οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Νέα 24ωρη προθεσμία πήραν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο, που νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός, στο Άργος.

Ο δικηγόρος των κατηγορούμενων, Πέτρος Κουκούλης, υποστήριξε πως η προθεσμία ζητήθηκε καθώς είναι μία δύσκολη δικογραφία και αναμένουν έγγραφα τα οποία χαρακτήρισε ως «κρίσιμα», δηλαδή τη βαλλιστική εξέταση, που θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», και η έκθεση του ιατροδικαστή. Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι εναγόμενοι δεν δέχονται το κατηγορητήριο της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η δικηγόρος της μητέρας του νεαρού που δίνει μάχη για τη ζωή του, Μαρία Σφέτσου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δήλωσε ότι η εντολέας της κατέθεσε σήμερα(10/7) στις 10 το πρωί και πως «κάθε 24ωρο είναι κρίσιμο για τον 20χρονο».

Ανέφερε, ακόμη, ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί που είχε τραυματική εμπειρία στο παρελθόν με αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο και γι' αυτό δεν αντέδρασε φυσιολογικά.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η δικηγόρος της μητέρας σημείωσε πως ο 20χρονος έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και δεν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης.

Η κατάσταση του 20χρονου

Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η μητέρα του δηλώνει πως «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».

«Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη» είπε στο MEGA η μητέρα του 20χρονου. Σε ερώτηση για το αν έχουν μείνει στο κεφάλι του τρεις σφαίρες, απάντησε θετικά, για να προσθέσει: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».

Πηγή: ethnos.gr