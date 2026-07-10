Παναθηναϊκός: Τα «κλικ» από τις εξετάσεις των Μπόνγκα και Μπάντιο (pics)

Οι Ίζακ Μπόνγκα και Μπράνκου Μπάντιο πέρασαν από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, προτού ενταχθούν και επίσημα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού Aktor.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τις συμφωνίες τους με τον Γερμανό φόργουορντ και τον Σενεγαλέζο γκαρντ, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες βρέθηκαν στην Αθήνα για να περάσουν τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.

Μπόνγκα και Μπάντιο έκαναν τις εξετάσεις τους στο «ΥΓΕΙΑ» και στη συνέχεια ανακοινώθηκαν και με τη... βούλα ως παίκτες των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.