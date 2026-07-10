Behind the scenes: Οι άνθρωποι πίσω από την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ

Είναι οι άνθρωποι που συναντάς καθημερινά στο γήπεδο. Εκείνοι που βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μιας ομάδας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στους ποδοσφαιριστές, οι «αθόρυβοι» πρωταγωνιστές και πολλές φορές οι ακρογωνιαίοι λίθοι της καθημερινότητας ενός συνόλου.

Αποστολή στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, το κεντρικό πρόσωπο είναι αναμφίβολα ο Αλέσιο Λίσι, μαζί φυσικά με τους συνεργάτες του, που έχουν αναλάβει να περάσουν τη δική τους φιλοσοφία στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Δίπλα τους βρίσκεται ο Πέτρος Τσιαπακίδης, ο οποίος έκανε το βήμα από την Κ19 στην ανδρική ομάδα και γνωρίζει όσο λίγοι τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στην προετοιμασία.

Ο άνθρωπος που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος, βοηθώντας ουσιαστικά τον Ιταλό τεχνικό σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, αλλά και συμβάλλοντας στην ομαλή προσαρμογή των παικτών στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας.

Την ίδια στιγμή, πίσω από κάθε προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει χρόνο, ενέργεια και ψυχή στον ΠΑΟΚ και στους ποδοσφαιριστές του. Άνθρωποι που αποτελούν μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας, της προσπάθειας για βελτίωση και της επιστροφής τους στο υψηλότερο επίπεδο.

Είναι εκείνοι που βρίσκονται δίπλα στους παίκτες στις δύσκολες στιγμές, που τους βοηθούν να ξεπεράσουν τραυματισμούς και εμπόδια, που δουλεύουν μαζί τους για να γίνουν καλύτεροι. Στο τέλος της ημέρας, εκείνοι που φροντίζουν, αθόρυβα, ώστε κάθε μέρα να γίνεται ένα βήμα μπροστά.

Ανέστης Ασλανίδης, προπονητής φυσικής κατάστασης

Θα τον έχετε εντοπίσει σε αρκετά από τα δεκάδες βίντεο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο γιατί βρίσκεται διαρκώς μέσα στη δράση, αλλά και γιατί αρκετές φορές εκτελεί χρέη… διαιτητή στις ασκήσεις των παικτών. Είναι ίσως οι μοναδικές στιγμές που θα δείτε τους ηττημένους -ή εκείνους που θεωρούν πως αδικήθηκαν- να στρέφονται εναντίον του. Γιατί κατά τ' άλλα, ο Ανέστης Ασλανίδης, προπονητής φυσικής κατάστασης της ομάδας, αποτελεί έναν από τους ανθρώπους που βρίσκονται μόνιμα δίπλα στους ποδοσφαιριστές.

Καθημερινά βρίσκεται στο πλευρό του γκρουπ, έχοντας σημαντικό ρόλο στην ατομική βελτίωση των παικτών, στην προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της προπόνησης και στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου έντασης που απαιτεί ο ΠΑΟΚ. Πίσω από τις μετρήσεις, τα προγράμματα και τη σωματική προετοιμασία, υπάρχει η καθημερινή επαφή με τους ποδοσφαιριστές. Η κατανόηση των αναγκών του κάθε παίκτη ξεχωριστά και η προσπάθεια ώστε ο καθένας να παρουσιάζεται καλύτερος, πιο έτοιμος και πιο δυνατός στο γήπεδο.

Βασίλης Καναράς, Υπεύθυνος Γυμναστής Αποκατάστασης

Είναι εκείνος που βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ στην πιο δύσκολη και «σκοτεινή» περίοδο για έναν αθλητή. Εκείνη των τραυματισμών. Ο Βασίλης Καναράς, υπεύθυνος γυμναστής αποκατάστασης, είναι ο άνθρωπος που συνοδεύει καθημερινά τους παίκτες στον δρόμο της επιστροφής. Στις ώρες δουλειάς μακριά από τα φώτα, στις ατομικές προπονήσεις και στα ειδικά προγράμματα που απαιτούν υπομονή και επιμονή.

Είναι συνήθως το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τις λέξεις «ατομικό πρόγραμμα» που διαβάζετε στα ρεπορτάζ. Εκείνος που βρίσκεται δίπλα στον ποδοσφαιριστή από την πρώτη ημέρα του τραυματισμού μέχρι τη στιγμή της επιστροφής του στο γήπεδο. Μια σχέση που χτίζεται μέσα από την καθημερινή προσπάθεια, τις δύσκολες μέρες και τη διαρκή μάχη.

New entry, Δημήτρης Πετράκης

Με τον ίδιο ρόλο και ο Δημήτρης Πετράκης, ο οποίος μετακινήθηκε από τις ακαδημίες του Δικεφάλου στην ανδρική ομάδα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, ήταν ο άνθρωπος που εμφανίστηκε μαζί με τον Σόλα Σορετίρε στο γήπεδο, ακολουθώντας τον Άγγλο εξτρέμ στην προσπάθεια επιστροφής του μετά τον τραυματισμό του.

Γιάννης Τσανικλίδης: Τα «μάτια» του ΠΑΟΚ

Προπονήσεις, ποδοσφαιριστές. Όλα περνούν από το μικροσκόπιο του Γιάννη Τσανικλίδη, του ανθρώπου που έχει αναλάβει τον ρόλο του αναλυτή και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας του ΠΑΟΚ. Έχει σύμμαχο την τεχνολογία και την αξιοποιεί προς όφελος του κλαμπ, συλλέγοντας δεδομένα, καταγράφοντας λεπτομέρειες και προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην ομάδα.

Στην Ολλανδία, θα τον εντοπίσει κανείς εύκολα στο γήπεδο. Με το drone στο χέρι, βρίσκεται συνεχώς πάνω από την προπόνηση, καταγράφοντας κάθε άσκηση, κάθε κίνηση και κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να βοηθήσει το τεχνικό επιτελείο. Πίσω από τις εικόνες της προετοιμασίας υπάρχει ένας άνθρωπος που βλέπει την ομάδα από μια διαφορετική γωνία. Τα «μάτια» του ΠΑΟΚ, που μετατρέπουν την εικόνα σε πληροφορία και την πληροφορία σε εργαλείο για την καθημερινή βελτίωση.