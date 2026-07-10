Βίκτορ Λόπεθ (ρεπόρτερ Θέλτα) στο SDNA: «Ο ΠΑΟΚ έκανε ελκυστική πρόταση για τον Κάρλος Ντομίνγκες»

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό δημοσιογράφο που σύνδεσε τον ΠΑΟΚ με τον 25χρονο στόπερ. Ο ρεπόρτερ της Θέλτα αποκαλύπτει τι ισχύει με τον Δικέφαλο του Βορρά, ποια είναι η στάση του ποδοσφαιριστή και τι περιμένουν στο Βίγκο.

Ο Κάρλος Ντομίνγκες παρουσιάζεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ της Θέλτα, Βίκτορ Λόπεθ (Televisión de Galicia – Radio Galega) με τον «Δικέφαλο του Βορρά να φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό δημοσιογράφο που ανέδειξε το σχετικό θέμα, ο οποίος υποστήριξε ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει κινηθεί για τον ποδοσφαιριστή, δίνοντας παράλληλα ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Βίκτορ Λόπεθ, η πρόταση του ΠΑΟΚ κρίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική από οικονομικής πλευράς κι αφορά τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή από τη Θέλτα.

«Γνωρίζω ότι η προσφορά του ΠΑΟΚ είναι οικονομικά ελκυστική. Η πρόταση προς τη Θέλτα αφορά τον δανεισμό του παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά στο SDNA.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση από την πλευρά του Ντομίνγκες να αποχωρήσει από το Βίγκο.

«Στη Θέλτα πιστεύουν ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει αποφασίσει ακόμη να φύγει. Η Θέλτα έχει αφήσει την απόφαση στον ίδιο.

Αν θέλει να αναζητήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε άλλη ομάδα, θα το κάνει. Η επιλογή είναι αποκλειστικά δική του», τόνισε ο Ισπανός δημοσιογράφος.

Ο Μάρκος Αλόνσο…κλείνει τον δρόμο

Το μεγάλο εμπόδιο για τον Ντομίνγκες είναι ο έντονος ανταγωνισμός στο κέντρο της άμυνας.

Όπως εξηγεί ο Λόπεθ, ο βασικός αριστεροπόδαρος στόπερ της Θέλτα είναι ο πολύπειρος Μάρκος Αλόνσο, με θητεία σε Τσέλσι, Φιορεντίνα και Μπαρτσελόνα, ο οποίος μάλιστα ανανέωσε το φετινό Ιούνιο το συμβόλαιό του για ακόμη δύο χρόνια (έως το 2028).

«Ο βασικός στη θέση του, ως αριστερός στόπερ, είναι ο Μάρκος Αλόνσο. Υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο και γι' αυτό θεωρείται δύσκολο ο Κάρλος να βρει αρκετό χρόνο συμμετοχής», ανέφερε.

«Δυνατός αμυντικός, με εμπειρία στη La Liga»

Ο Βίκτορ Λόπεθ σκιαγράφησε και το αγωνιστικό προφίλ του ποδοσφαιριστή.

«Ο Κάρλος είναι ένας πολύ δυνατός αμυντικός. Διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στη La Liga και έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Θέλτα, έχοντας περάσει από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες του συλλόγου, πριν μονιμοποιηθεί στην πρώτη ομάδα το 2023», υπογράμμισε.