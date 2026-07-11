Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ: Προσέφερε θέαμα με εντυπωσιακές ντρίμπλες ο Αντίνο (vid) 11-07-2026 21:43 Στέφανος Αλαφάκης Ποδόσφαιρο Προετοιμασία Παναθηναϊκού ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Grasshopers ΠΡΟΣΩΠΑ Σαντίνο Αντίνο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Σαντίνο Αντίνο προσέφερε θέαμα στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Γκρασχόπερ, με εντυπωσιακές ντρίμπλες απέναντι στους Ελβετούς. Δείτε βίντεο: Μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ: Το νέο βήμα του Βασίλη Χιώτη dailymedia.gr 4 γκολ στην Μπαρτσελόνα, τα 3 σε μισή ώρα: Το 10άρι που αφήσαμε να φύγει απ' την Ελλάδα, έβγαλε μάτια στην Ισπανία menshouse.gr Κρέας με κρέας και σπαρτιατικές συνταγές: Το ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής του Χάαλαντ που δεν θα μπορούσες να αντέξεις ούτε 24 ώρες menshouse.gr Το πρόσωπο που φοβάται η ΝΔ: Το φαβορί για τη θέση του Ανδρουλάκη εάν γίνει αλλαγή αρχηγού εν πλω στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr «Για 'μένα το λες αυτό ρε;»: Η μέρα που ο Τάρπλεϊ τιμώρησε με μπουνιές τον… «Έλληνα Μπάρκλεϊ» για το ασυγχώρητο ατόπημά του menshouse.gr Νέο κανάλι, νέα ζώνη: Έκλεισε το mega deal με τη Φαίη Σκορδά dailymedia.gr Πιο κάτω κι απ’ τον Σύριζα: Το κόμμα που στόχευε πολύ ψηλά εξαϋλώθηκε στην τελευταία δημοσκόπηση instanews.gr Ούτε με τη βοήθεια του κοινού: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι έτοιμος για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ: Προσέφερε θέαμα με εντυπωσιακές ντρίμπλες ο Αντίνο (vid) SHARE