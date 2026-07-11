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Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ: Προσέφερε θέαμα με εντυπωσιακές ντρίμπλες ο Αντίνο (vid)

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Ο Σαντίνο Αντίνο προσέφερε θέαμα στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Γκρασχόπερ, με εντυπωσιακές ντρίμπλες απέναντι στους Ελβετούς.

Δείτε βίντεο:

Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ: Προσέφερε θέαμα με εντυπωσιακές ντρίμπλες ο Αντίνο (vid)