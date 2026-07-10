Και πλάνο υπάρχει και ουσία έχει

Ο ΠΑΟΚ της απόλυτης μετάβασης σε όλα τα επίπεδα, προσπαθεί να στήσει ένα ανταγωνιστικό γκρουπ που θα διεκδικήσει τίτλους. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Δεν είναι εύκολο αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε για παράδειγμα πως ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι των πολλών αλλαγών. Πήγε κόντρα στη φύση του και τις επέβαλε. Όπως και τα παιδιά.

Ξέρουμε πως δεν είναι εύκολο να πας στην επόμενη μέρα ενός προπονητή – καθεστώς που ήταν στον πάγκο της ομάδας. Πάρθηκε η απόφαση γιατί ο Ιβάν και η οικογένεια αισθάνθηκαν τον κορεσμό και ενοχλήθηκαν από τις δύο τελευταίες σεζόν. Θα μπορούσε να παραμείνουν στο μίνιμουμ της ασφάλειας που του παρείχε ο Ράζβαν. Δεν το έκαναν, γιατί είδαν άδειασμα.

Πολλοί αμφισβήτησαν πως θα αφήσουν τον Μάτος, τον Άντρε, τον Θωμαρέη και τον Τσίκνα που είναι δίπλα τους, να δουλέψουν και να επιλέξουν. Αυτοί επέβαλαν τον Λίσι και η οικογένεια το αποδέχτηκε χωρίς κανέναν δισταγμό.

Η καθυστέρηση στα μεταγραφικά ήταν το νούμερο ένα θέμα συζήτησης παντού για τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος από την πρώτη μέρα εδώ στην Ολλανδία μας είπε πως θα γίνουν οι επιλογές της σεζόν και όχι του πρώτου αγώνα. Προχώρησε μόνο του Ελουστόνδο που του μιλούσαν από τον Γενάρη και ήταν επιλογή μηδενικού ρίσκου. Τα 350 παιχνίδι στα Λα Λίγκα δεν είναι απλά παράσημο. Είναι σφραγίδα.

Έκτοτε, ήμασταν με την απορία για το πότε θα εμφανιστεί κάποιος νέος στην Ολλανδία. Τελικά εμφανίστηκε μόνο ο Τάισον που νέο δεν τον λες. Όμως την τελευταία εβδομάδα μας έχει γίνει κατανοητό το πλάνο.

Ο Σανταμαρία, είναι παίκτης τύπου Ελουστόνδο. Περίπου 300 παιχνίδια σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, παραστάσεις από Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το βασικό. Χαφ που εξυπηρετεί το πιο άμεσο ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Λίσι. Χαφ με δυνατότητες οργάνωσης, ποιοτικής πάσας, τακτικού διαβάσματος. Έρχεται και δεύτερος χαφ με άλλα χαρακτηριστικά, αλλά αρκετές παραστάσεις λένε.

Η επιλογή του εξτρέμ ήταν η κρίσιμη. Επιλέγει ο Τάχα Αλί. Τον γνώριζα γιατί μας είχε κάνει γιο-γιο στη Τούμπα στον επαναληπτικό με τη Μάλμε. Μας ισοπέδωσε. Τον είχα δει και πρόσφατα να κάνει το ίδιο με την εθνική. Τότε, απέναντι στον ΠΑΟΚ, μπήκα να τον δω και απορούσα γιατί δεν έχει φύγει από την Σουηδία αυτός ο παίκτης. Τελικά, δεν είχε φύγει μέχρι σήμερα αλλά αυτό που φαίνεται είναι πως βρίσκεται στη πιο ώριμη φάση της καριέρας του. Σημαντικός για τη Μάλμε και διεθνής με τη Σουηδία.

Σύντομα θα μάθουμε αν δεν έφυγε από τη Σουηδία για Χ – Ψ λόγους ή απλά δεν τον εμπιστεύτηκε η αγορά. Όμως ο ΠΑΟΚ, σε επίπεδο χαρακτηριστικών, βρήκε τον εξτρέμ που ήθελε. Ταχύτητα σπάνια, ικανότητα στο ένας με έναν, κίνηση στον χώρο. Αυτά έψαχνε, αυτά βρήκε.

Αν μας κάτσει και του Γιαννούλη, η αριστερή πλευρά θα βγάζει φωτιές με την τετράδα του Κατερινιώτη, του Μπάμπα, του Τάισον και του Αλί. Και ένας Μπέρδος να δουλεύετε για να έρθει στη μετά Τάισον εποχή.

Στα στόπερ, ο Χατζηδιάκος ξέρεις τι θα σου δώσε, ο Ελουστόνδο και ο Μιχαηλίδης επίσης, αν βρεθεί και ο δυναμικός και αθλητικός στόπερ που χρειάζεται η ομάδα για να κλείσει τα χαρακτηριστικά, είμαστε οκ. Απλά εγώ δεν ξεγράφω τον Μπαταούλα. Ο Κουλιεράκης κάπως έτσι μπήκε, όταν ο ΠΑΟΚ έψαχνε στόπερ.

Αν δούμε λοιπόν το συνολικό σχέδιο, θα διαπιστώσουμε πως το ρόστερ αρχίζει να έχει αναβαθμισμένη σε μεγάλο βαθμό τεχνική σε άμυνα και μεσαία γραμμή, με τον Αλί βάζει και τα χαρακτηριστικά που δεν είχε κανείς πίσω από τον Τάισον, το μοτίβο παιχνιδιού του Λίσι απελευθερώνει Ζαφείρη – Καμαρά και δύο είναι τα ερωτηματικά που απομένουν. Τι θα συμβεί με τον Σάντσεθ και πως θα αξιολογήσει την κατάσταση ο Λίσι και βέβαια ο φορ.

Εκεί, ο ΠΑΟΚ θα δώσει λεφτά. Και γενικά ο ΠΑΟΚ σε αντίθεση με τα όσα λένε οι γνωστοί καλοπροαίρετοι, μπορεί να φτάσει και τα 10 με 12 εκατ ευρώ για αγορές αυτό το καλοκαίρι. Οι Χατζηδιάκος, Αλί, Γιαννούλης και φορ θα είναι αγορές. Όμως αυτό απασχολεί τους απανταχού λογιστές.

Εμένα με απασχολεί πως σε αυτό το πλάνο βλέπω σύνδεση χαρακτηριστικών με σχέδιο προπονητή και στοιχεία που δεν είχαμε στο παρελθόν.

Προφανώς και η αρχή θέλει τύχη, αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει άπαντες να κατανοήσουν πως και πλάνο υπάρχει και λογική έχει.