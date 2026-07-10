Βινίσιους: «Ζητώ συγγνώμη και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να επιστρέψουμε στην κορυφή» (pic)

Mε ανάρτηση του στο Instagram ο Βινίσιους απολογήθηκε στους συμπατριώτες του για την αποτυχία της Βραζιλίας να προκριθεί στα προημιτελικά του Μουντιάλ, μετά την οδυνηρή ήττα από την Νορβηγία.

Η σχετική ανάρτηση του Βραζιλιάνου άσου:

«Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, να’μαι πάλι εδώ, σκέφτομαι τι να γράψω μετά την απογοήτευση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είδα τόσους πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών να με υποστηρίζουν και να μοιράζονται το όνειρό μας.

Θα ήταν άδικο να παραμείνω σιωπηλός. Αλλά χρειαζόμουν μερικές μέρες για να το σκεφτώ.

“Το να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνεια της ζωής μου και ο αποκλεισμός μου στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ένα συναίσθημα που είναι δύσκολο να περιγραφεί.

Ξέρω πόσο πολύ προετοιμάστηκα, πόσο συγκεντρωμένος ήμουν και πόσο ήθελα αυτό το αποτέλεσμα για όλους εσάς και για την οικογένειά μου. Η απογοήτευση είναι τεράστια.Είχαμε μια αρκετά δυνατή ομάδα για να πετύχουμε περισσότερα, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Ζητώ συγγνώμη και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το όνειρό μας να επιστρέψουμε στην κορυφή του κόσμου».

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