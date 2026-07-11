Σάκκαρη: «Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα»

Το Σάββατο (11/7) πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, σηματοδοτώντας την έναρξη του τουρνουά που διεξάγεται από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου στο Stadion Sports Center. Αμέσως μετά ακολούθησε η κλήρωση του κυρίως ταμπλό, από την οποία προέκυψαν οι πρώτες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή και η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών Μαίρη Βάρσου, ο CEO του Stadion Sports Center, Αλέξανδρος Σκαρλατίδης, καθώς και η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη.

Ο CEO του Stadion Sports Center, Αλέξανδρος Σκαρλατίδης, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, σημειώνοντας: «Είμαστε υπερήφανοι που οι αγώνες διεξάγονται στις εγκαταστάσεις μας, καθώς η διοργάνωση αυτή αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Σηματοδοτεί το όραμά μας να καταστήσουμε το Κέντρο έναν σύγχρονο προορισμό για τον αθλητισμό, τη φιλοξενία και τις διεθνείς διοργανώσεις.»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να διεκδικεί, να κερδίζει και να διοργανώνει με επιτυχία ακόμη και τις πιο απαιτητικές διεθνείς διοργανώσεις. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το τουρνουά θα πάει πολύ καλά και θα ανοίξει τον δρόμο για το μέλλον του τένις στην Ελλάδα.»

Η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, σημείωσε: «Με αυτό το τουρνουά, η Ελλάδα και η Αθήνα εδραιώνουν τη θέση τους στον διεθνή χάρτη του επαγγελματικού τένις. Παράλληλα, η χώρα μας αναδεικνύεται σταθερά σε κορυφαίο προορισμό για τη φιλοξενία μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, διαθέτοντας σύγχρονες υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και όλες τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων παγκόσμιας εμβέλειας.»

Η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Μαίρη Βάρσου, ανέφερε: «Η διεξαγωγή του τουρνουά στο Stadion Sports Center, ένα εμβληματικό αθλητικό τοπόσημο για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών και συνολικά για την Αττική, επιβεβαιώνει τη δυναμική της περιοχής μας ως προορισμού φιλοξενίας κορυφαίων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.»

Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη, μίλησε για τη σημασία που έχει για την ίδια η επιστροφή μιας διοργάνωσης WTA στην Αθήνα: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ζούσα αυτή τη στιγμή στο ίδιο μου το σπίτι, στην Αθήνα μας. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί πίστευα ότι μπορεί να ολοκλήρωνα την καριέρα μου χωρίς να έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ ποτέ μπροστά στο ελληνικό κοινό. Είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα, ιδιαίτερα γιατί γνωρίζω τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τους διοργανωτές για να πραγματοποιηθεί αυτό το τουρνουά», επισήμανε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Η Συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με την κλήρωση του κυρίως ταμπλό. Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμετόβα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 19:30, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου της διοργάνωσης.

Το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.