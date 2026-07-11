Diamond League Μονακό: Νικητής στο επί κοντώ ο Ντουπλάντις με άλμα στα 6,07 μ.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις συνέχισε την κυριαρχία του στο επί κοντώ, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό με άλμα στα 6,07 μέτρα, πριν αποτύχει τρεις φορές στα 6,15 μ.

Ο 26χρονος Σουηδός ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,70 μ., τα 5,85 μ. και τα 6,07 μ., επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνα στη διοργάνωση του Μονακό. Στη συνέχεια επιχείρησε τρεις φορές στα 6,15 μ., χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει το συγκεκριμένο ύψος.

Ο «Μόντο» δεν επιχείρησε αυτή τη φορά να βελτιώσει για 16η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο είχε ανεβάσει τον περασμένο Μάρτιο στα 6,31 μ.

Ο Σουηδός πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη του στη σειρά των Diamond League, μετά την επικράτησή του στο Παρίσι, όπου επέστρεψε στις επιτυχίες ύστερα από την πρώτη του ήττα μετά από σχεδόν τρία χρόνια, στη διοργάνωση της Στοκχόλμης στις αρχές Ιουνίου.

Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί με 5,85 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, επίσης με επίδοση 5,85 μ.