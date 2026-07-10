Χιτ: Έτοιμοι να προσφέρουν συμβόλαιο στον Μπρόνι αν υπογράψουν τον Λεμπρόν

Οι Μαϊάμι Χιτ είναι διατεθειμένοι να αποκτήσουν τον Μπρόνι Τζέιμς, αν καταφέρουν τελικά να αποσπάσουν την υπογραφή του Λεμπρόν.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ενημέρωσε τους Λος Άντζελες Λέικερς πως δεν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του και πλέον ο «Βασιλιάς» είναι ελεύθερος να επιλέξει την επόμενη ομάδα του.

Μετά την αποχώρηση του Λεμπρόν, το συμβόλαιο του Μπρόνι Τζέιμς έγινε πλήρως εγγυημένο από τους «Λιμνανθρώπους», ωστόσο αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μην φοράει τα χρυσά και μωβ τη νέα σεζόν.

Οι Λέικερς αναμένεται να είναι ανοιχτοί στο να τον παραχωρήσουν στην ομάδα που θα υπογράψει τον Λεμπρόν, και οι Μαϊάμι Χιτ θα έλεγαν «ναι» σε αυτή την κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ίθαν Σκόλνικ ανέφερε πως οι Χιτ θα ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν two-way συμβόλαιο στον νεαρό άσο, αν τελικά καταφέρουν να πείσουν τον «Βασιλιά» να επιστρέψει.