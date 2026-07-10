Στην Λεωφόρο και πάλι με τον κόσμο διψασμένο για τον νέο Παναθηναϊκό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο με τον κόσμο να είναι διψασμένος για πρώτη φορά μετά από χρόνια και βλέποντας προοπτική για τη νέα σεζόν.

Γεμάτη Λεωφόρος Ιούλιο μήνα στην καρδιά του καλοκαιριού σε ένα φιλικό παιχνίδι δεν είναι κάτι σύνηθες για τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Και όσοι υποστηρίζουν, ότι έφυγαν 10.000 εισιτήρια επειδή το ματς γίνεται στην Λεωφόρο η απάντηση είναι απλή. Και πέρυσι στην Λεωφόρο έπαιζε ο Παναθηναϊκός ντέρμπι στα play offs, αλλά ο κόσμος δεν πήγαινε διότι ήταν ξενερωμένος.

Αυτή την φορά η Λεωφόρος σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι ο κόσμος βλέπει, ότι επιτέλους κάτι καλό χτίζεται φέτος φέρνει μέσα στον Ιούλιο 13-14.000 κόσμο στο γήπεδο. Το ματς έχει ιστορική σημασία, διότι δεν θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, για τον κόσμο να ζήσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.

Το Σάββατο το βράδυ θα είναι η μία φορά, άντε να είναι το πολύ άλλες τρεις-τέσσερις φορές που θα μπορεί να δει ο κόσμος τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο πριν πάει στο νέο υπερσύγχρονο παλάτι του στον Βοτανικό.

Η παρουσία νέων στελεχών στην ομάδα και του νέου προπονητή έχουν φέρει άλλον αέρα στην ομάδα και μία λειτουργία του Παναθηναϊκού εντός και εκτός γηπέδου, που αρμόζει στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας.

Ο σύλλογος αποπνέει υγεία πλέον και στο γήπεδο ο Νίστρουπ προσπαθεί το γρηγορότερο δυνατόν να παρουσιάσει έναν Παναθηναϊκό με φιλοσοφία και ταυτότητα, που θα γουστάρει ο κόσμος του.

Στα πρώτα φιλικά τα δείγματα ήταν θετικά και ο κόσμος, το είδε αυτό και ειδικά με τον Αγιαξ είδε μία ομάδα επιθετική με ταυτότητα, με σχέδιο, με παίκτες να έχουν ρόλους. Το τελικό 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού στο ματς αυτό δεν έχει καμία σημασία. Στα φιλικά δεν μετράνε τα αποτελέσματα, αλλά μόνο ο τρόπος που προσπαθεί να παίξει η ομάδα. Αυτό φαίνεται και η ταυτότητα, που προσπαθεί να δώσει ο προπονητής.

Σάββατο βράδυ στην Λεωφόρο θα είναι μία ευκαιρία για τον κόσμο να δει τον νέο Παναθηναϊκό στο πρώτο και τελευταίο φιλικό στην ιστορική του έδρα πριν παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάκσι.

Ο κόσμος θα πάει με θετική διάθεση στο γήπεδο και μετά από καιρό περιμένει πως και πως να πάει να δει την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε δικαιολογημένα μεγάλο ξενέρωμα με αυτό που βλέπαμε στο γήπεδο. Τώρα ο Παναθηναϊκός οδηγείται στην κανονικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Ο Στέφανος Κοτσόλης σαν τεχνικός διευθυντής είναι η εγγύηση για τον Παναθηναϊκό, που θα χτιστεί μαζί με τον Μπαλντίνι και τον προπονητή Νίστρουπ. Ο σεβασμός που εκπέμπει πλέον ο σύλλογος σε όλα τα επίπεδα οδηγούν χαμένες μεταγραφικές υποθέσεις , όπως αυτή του Κρίστιανσεν να γίνονται πραγματικότητα με τους όρους που θέλει ο Παναθηναϊκός και όχι με τους όρους που θέλει η Λέστερ . Ακόμα και ο ιατρικός ειδικός έλεγχος, που γίνεται σε εξιδικευμένο κέντρο στην Ιταλία με την βοήθεια του Μπαλντίνι δείχνει, ότι πλέον ο σύλλογος λειτουργεί σαν Παναθηναϊκός. Κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν ίσχυε και για αυτό η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Θα πούμε περισσότερα για τις πολλές αλλαγές, που έχουν γίνει προς την κανονικότητα στο ερχόμενο διάστημα.

Τώρα το μόνο που θέλω να πω είναι, ότι ο κόσμος πάει με δίψα το Σάββατο το βράδυ να δει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και ο στόχος της ομάδας είναι στα επίσημα παιχνίδια να φέρει όλο και πιο πολύ κόσμο στο ΟΑΚΑ. Ο κόσμος τόσα χρόνια στηρίζει, στηρίζει, στηρίζει πρέπει κάποια στιγμή να επιβραβευτεί από την ομάδα στο γήπεδο. Πιστεύω, ότι ήρθε η ώρα να γίνει την φετινή σεζόν, πάντα με χαμηλά την μπάλα και χωρίς να υπερβάλουμε, ούτε να απαξιώνουμε ανάλογα με τα αποτελέσματα.

*Η προετοιμασία είναι σκληρή, τα πόδια είναι βαριά και ίσως με την Γκρασχόπερς η ομάδα να μην είναι τόσο καλή όπως με τον Αγιαξ. Αν συμβεί αυτό καμία ανησυχία δεν πρέπει να υπάρξει. Ο στόχος είναι τα επίσημα και όχι τα φιλικά. Πίστη στην φετινή ομάδα και στήριξη όλη την χρονιά.