Πέντε χρόνια διοικούσε εν κρυπτώ τον Προμηθέα και τώρα οι παραμυθάδες λένε πως απλά… είναι φίλοι του!

Τους έβλεπες στο πάνελ και τους λυπόσουν. Έναν προς έναν. Οι «φίλοι Λιόλιου» όπως συστήθηκαν. Κι ενώ τους έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη, ενώ ξεφτιλίστηκαν σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουν να λένε ψέματα σε δημόσια θέα.

«Θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η υπόθεση». Τάδε έφη ο πρόεδρος Μήλας. Προς το παρόν καταρρέει ο Προμηθέας. Τα ψέματα τελείωσαν. Οι εποχές που η Βάσω, ο Παπαπέτρου, ο Χατζημπαλίδης κι όλοι αυτοί οι «αδέκαστοι» περνούσαν συχνά από την Πάτρα και χειρουργούσαν κάθε φιλοξενούμενο έλαβε τέλος.

Και ποιος τους τελείωσε; Αυτός που είχαν βάλει σκοπό ζωής να εξοντώσουν επαγγελματικά. Κατέθεσε στοιχεία, τους ξεφτίλισε κι έγινε ένας ήρωας στα μάτια της κοινής γνώμης.

Ο Μήλας με τον Γιατρά εμφανίστηκαν σήμερα στη συνέντευξη Τύπου για τα… διαρκείας που δεν ψωνίζουν πλέον ούτε οι άλλοτε φίλοι τους γιατί από την αλαζονεία τους έχει γυρίσει όλη η περήφανη πόλη την πλάτη της. Τους έβλεπες και σε έπιανε μια στεναχώρια. Οποία κατάντια…

Να ξέρεις, να ξέρουν όλοι και να προσπαθείς να πείσεις ότι ο Λιόλιος είναι… φίλος. Ενώ η ΕΕΑ έχει αποδεχθεί και ανακοινώσει ότι ο Λιόλιος ήταν κρυπτόμενος ιδιοκτήτης. Ότι αυτός ήταν το εν δυνάμει αφεντικό. Ο Ζανής και ο Μιχαλόπουλος ήταν άνθρωποι που απλά τους έμπλεξαν για να ασκεί διοίκηση ο Λιόλιος.

Αλλά ο Μήλας δεν πτοείται. Η ΕΕΑ λέει ήταν παράνομη, όχι ο Προμηθέας. Για αυτό και θα φτιάξουν ομαδάρα.

Πέντε χρόνια κορόιδευαν εν ψυχρώ όλη την Ελλάδα, έβγαζαν τη γλώσσα στην ΑΕΚ, τον Αρη, τον ΠΑΟΚ, τον Κολοσσό, τον Ηρακλή, τους έπαιζαν… μπιζ και ο Μήλας δηλώνει πως απλά ο Λιόλιος είναι φίλος τους.

Η μπασκετική Ελλάδα ανέπνευσε με την απόφαση της ΕΕΑ. Ας περιμένουμε όμως. Γιατί η μπασκετική παραλλαγή της περιβόητης φράσης «το Αιγάλεω και ο Ολυμπιακός να κερδίζουν», δεν θα μείνει εδώ.

Αυτά που έρχονται δεν τα έχουν δει ούτε σε εφιάλτη.

Και τότε το καλύτερο σενάριο για τον Προμηθέα θα είναι η αφαίρεση… 5-10 βαθμών που θα τον στείλει σούμπιτο στην Elite League.

Το χειρότερο δεν θα αφορά καν τον Προμηθέα. Θα αφορά πρόσωπα. Γύρω ή μακριά από την Πάτρα.

Τότε και οι… ψεύτες και οι… κλέφτες θα πάνε εκεί που πρέπει.

Αντί λοιπόν να βγάζουν γλώσσα και να συνεχίζουν με έπαρση, ας ξεκινήσουν για το Άγιο Όρος. Μόνο μια εξομολόγηση και ο Θεός μπορεί να τους σώσει από τις αμαρτίες ετών.