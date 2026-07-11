Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Ήχησε το 112

Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου λόγω των υλικών που βρίσκονταν στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο θερμικό φορτίο, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή επιχειρούν την κατάσβεση της.

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρα οχήματα του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και την πλήρη κατάσβεσή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

Με αφορμή την πυρκαγιά ήχησε το 112 στα κινητά των Λαρισαίων. Συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες, παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πηγή: newsbomb.gr