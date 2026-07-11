Λάρισα: Εκρήξεις στη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ - 112 στους κατοίκους

Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Εκρήξεις καταγράφονται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες στο Κιλελέρ της Λάρισας. Η κατάσταση με τους καπνούς είναι αποπνικτική και γι' αυτό το 112 έχει στείλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τα τζάμια τους κλειστά.

Συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες, παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται οδήγησε στηνενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν. Αυτήν τη στιγμή επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Υπενθυμίζεται πως έχει αποσταλεί από την Πολιτική Προστασία μήνυμα μέσω του 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας παράθυρα και πόρτες καθώς οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους.

Πηγή: newsbomb.gr