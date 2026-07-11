Η FIFA θα πουλήσει κομμάτια από τον χλοοτάπητα του τελικού!

Ο χλοοτάπητας που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα στη FIFA.

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα διαθέσει προς πώληση συλλεκτικά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το «Athletic», η FIFA θα προσφέρει τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αναμνηστικού χλοοτάπητα, ο οποίος θα συλλεχθεί μετά τον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Η διάθεση θα αφορά αποκλειστικά πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με τα εκτιμώμενα έσοδα από την πώληση να ξεπερνούν τα 11 εκατ. δολάρια.

Η ακριβότερη κατηγορία θα κοστίζει 3.000 δολάρια και θα περιλαμβάνει ένα κομμάτι γρασιδιού διαστάσεων 3 επί 3 ίντσες, συνοδευόμενο από χρυσά χαραγμένο αντίγραφο εισιτηρίου, μια μινιατούρα της μπάλας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ένα κρυστάλλινο τρόπαιο του Μουντιάλ.

Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες αναμνηστικού χλοοτάπητα θα διατίθενται προς 450, 900 και 1.200 δολάρια, ενώ δεν θα κυκλοφορήσουν περισσότερα από 2.026 τεμάχια σε κάθε κατηγορία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο χλοοτάπητας που θα χρησιμοποιηθεί στον τελικό καλλιεργήθηκε σε ειδική φάρμα παραγωγής χλοοτάπητα στη Βόρεια Καρολίνα.