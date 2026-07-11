H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακύρωσε την μεταγραφή του Έντερσον!

Σε «ναυάγιο» εξελίχθηκε η υπόθεση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου χαφ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού απέτυχε στα ιατρικά τεστ των Άγγλων.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είχαν έρθει σε συμφωνία με την Αταλάντα για την αγορά του 26χρονου χαφ έναντι 40 εκατ. ευρώ, όμως τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Έντερσον έδειξαν πρόβλημα στον μηνίσκο.

Έτσι, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισαν να ακυρώσουν το deal με την Αταλάντα, ξεκινώντας εκ νέου την αναζήτηση για την ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής.

Από την πλευρά της η ιταλική ομάδα, θεωρεί ότι ο Έντερσον είναι υγιής και οι άνθρωποι της Αταλάντα εξέφρασαν την χαρά τους που ο Βραζιλιάνος μέσος θα παραμείνει στην ομάδα τους.