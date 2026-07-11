Θέμα σε όλη την Ευρώπη η «βόμβα» του ΠΑΟΚ με Όσμαν: «Κίνηση-έκπληξη» (pics)

Ο ΠΑΟΚ πυροδοτεί την «βόμβα» με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, με την κίνηση να αποτελεί θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη.

Ο Δικέφαλος τίναξε την μπάνκα για τον Τούρκο φόργουορντ, προσφέροντας στον Όσμαν τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές στα εννιά εκατ. ευρώ, ενώ πληρώνει και buy out στο Τριφύλλι που ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια.

Όπως είναι φυσικό, η είδηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τα ευρωπαϊκά media, που κάνουν εκτενή αναφορά στην εντυπωσιακή κίνηση του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι είναι μια «έκπληξη» για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Ο ΠΑΟΚ κάνει μια κίνηση blockbuster με τον Τσέντι Όσμαν», αναφέρει χαρακτηριστικά το ιταλικό sportando, αναφέροντας και το ποσό που προσφέρει ο Δικέφαλος στον 31χρονο φόργουορντ.

Για κίνηση-έκπληξη κάνουν λόγο το BasketNews και η τουρκική ιστοσελίδα ajansspor, ενδεικτικό του αιφνιδιασμού που υπήρξε στην Ευρώπη από την «βόμβα» που πυροδοτεί ο ΠΑΟΚ.

H σερβική ιστοσελίδα MozzartSport από την πλευρά της κάνει λόγο για «βόμβα» από την ομάδα του Τρινκιέρι, τονίζοντας ότι οι ελληνικές ομάδες «τρελάθηκαν» το φετινό καλοκαίρι.