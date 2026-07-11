Τα νικητήρια γκολ του Μερίνο έγραψαν ιστορία στο Mundial

Ο Μικέλ Μερίνο εξελίσσεται στον «X Factor» της Ισπανίας στο Μουντιάλ, αφού ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ έχει ξεκλειδώσει δύο παιχνίδια για την «Φούρια Ρόχα» παίζοντας ελάχιστα λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα ο Μικέλ Μερίνο στο παιχνίδι απέναντι στην Πορτογαλία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 90+1′ έξι λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς, χαρίζοντας στους Ισπανούς την πρόκριση.

Κόντρα στο Βέλγιο ο Μερίνο πέρασε ως αλλαγή στο 86′ και δύο λεπτά αργότερα επωφελήθηκε από το λάθος του Λάμενς κάνοντας το 2-1 και έστειλε έτσι την ομάδα του σε μια τιτανομαχία απέναντι στην Γαλλία.

Ο Μερίνο, μάλιστα έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Mundial, που σε δύο σερί νοκ-άουτ αγώνες μπαίνει ως αλλαγή και σημειώνει το νικητήριο γκολ για την ομάδα του.