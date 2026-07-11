Τα νικητήρια γκολ του Μερίνο έγραψαν ιστορία στο Mundial

Πιο συγκεκριμένα ο Μικέλ Μερίνο στο παιχνίδι απέναντι στην Πορτογαλία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 90+1′ έξι λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς, χαρίζοντας στους Ισπανούς την πρόκριση.
Κόντρα στο Βέλγιο ο Μερίνο πέρασε ως αλλαγή στο 86′ και δύο λεπτά αργότερα επωφελήθηκε από το λάθος του Λάμενς κάνοντας το 2-1 και έστειλε έτσι την ομάδα του σε μια τιτανομαχία απέναντι στην Γαλλία.
Ο Μερίνο, μάλιστα έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Mundial, που σε δύο σερί νοκ-άουτ αγώνες μπαίνει ως αλλαγή και σημειώνει το νικητήριο γκολ για την ομάδα του.
2 - Mikel Merino is the first player in FIFA World Cup history to score the winning goal in two different knockout stage matches as a substitute.— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026
Dependable. pic.twitter.com/iBlLgEJt4m