Χαμός στο Summer League: Ο Αντεμπάγιο είχε άγριο επεισόδιο με τον Τάιλερ Χίρο!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Τάιλερ Χίρο είχαν έντονο επεισόδιο σε χώρο προπόνησης ξενοδοχείου, με τον σέντερ των Χιτ να χτυπάει τον γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς.
Οι δύο τους ήταν συμπαίκτες μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, αφού ο Χίρο αποτέλεσε μέρος του πακέτου της ανταλλαγής που έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι.
Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά media, ο Αντεμπάγιο ήταν αυτός που προσέγγισε με απειλητικές διαθέσεις τον Τάιλερ Χίρο, μετά από σχόλια που έκανε στα social media ο γκαρντ των Μπακς, για τον πρώην -πλέον- συμπαίκτη του.
The altercation occurred at a practice court in a Las Vegas hotel this morning, sources said -- starting when Adebayo approached Herro about comments the guard made critiquing the center on social media after their seven-year run in Miami ended. https://t.co/0SZv8VT462— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2026