Παντερμαλής: «Η επίσκεψη της ΑΕΚ στο Φανάρι είναι μια συνάντηση με τις ρίζες της» (pic)

Το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ και Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής Νίκος Παντερμαλής έστειλε το δικό του μήνυμα για την επίσκεψη της ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Παντερμαλής, τόνισε τη σημασία και τον συμβολισμό που έχει η παρουσία της ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη, σημειώνοντας πως για την ΑΕΚ η επιστροφή στο Φανάρι «είναι μια συνάντηση με τις ρίζες της, με τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε η ιστορία της και με έναν θεσμό που, επί αιώνες, αποτελεί σημείο αναφοράς του Ελληνισμού».

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νίκος Παντερμαλής:

«ΦΑΝΑΡΙ, 09/07/2026

Υπάρχουν στιγμές που υπερβαίνουν το αθλητικό γεγονός και αποκτούν ιστορικό χαρακτήρα.

Έτσι και η επίσκεψη της ΠΑΕ ΑΕΚ στην Πόλη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί σπουδαίο κεφάλαιο της ιστορίας που θα μνημονεύεται τα επόμενα χρόνια.

Η παρουσία της ΑΕΚ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν μια έμπρακτη υπενθύμιση ότι οι ιστορικοί θεσμοί εξακολουθούν να διαμορφώνουν συνείδηση, να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και να διατηρούν ζωντανή τη συνέχεια μεταξύ των γενεών.

Για την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, η επιστροφή στο Φανάρι έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι μια συνάντηση με τις ρίζες της, με τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε η ιστορία της και με έναν θεσμό που, επί αιώνες, αποτελεί σημείο αναφοράς του Ελληνισμού.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, όμως, δεν είναι μια άσκηση νοσταλγίας. Είναι προϋπόθεση για να οικοδομήσουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Όσο βαθύτερα γνωρίζουμε την αφετηρία μας, τόσο πιο καθαρά μπορούμε να χαράξουμε την πορεία μας.

Αυτό είναι το μήνυμα που οφείλουμε να μεταφέρουμε πως η πρόοδος δεν έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση. Αντίθετα, οι κοινωνίες και οι οργανισμοί που εξελίσσονται ουσιαστικά είναι εκείνοι που καινοτομούν χωρίς να να αποκόπτονται από τις αξίες και τα θεμέλια που τους διαμόρφωσαν.

Η ΑΕΚ θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτή τη διαδρομή, τιμώντας το παρελθόν της και επενδύοντας με τόλμη στο μέλλον».