Έκθετος ο Ζαγκλής, παρέα με τον παράνομο Λιόλιο!

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA κάθισε μαζί με τον Ευάγγελο Λιόλιο και σαν να μην έμαθε ποτέ τη χθεσινή απόφαση που τον κηρύσσει παράνομο, απόλαυσε το… Masters Open.

Το ελληνικό μπάσκετ εκπέμπει... SOS, ο «σεισμός» από την απόφαση της ΕΕΑ έκανε τον γύρο της Ευρώπης, όμως ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, κάθισε μαζί με τον Ευάγγελο Λιόλιο για να δει το FIBA Masters Open στη Δυτική Αττική και την Κορινθία. Μάλιστα, οι δύο άνδρες έκαναν από κοινού δηλώσεις για το event.

Αναλυτικά, όσα δήλωσαν:

Ανδρέας Ζαγκλής: «Να πούμε, αρχικά, ένα ευχαριστώ στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στη διοίκηση και στο προσωπικό, σε ένα πολυάσχολο καλοκαίρι, όπου προσθέσαμε μια πρωτοτυπία, μια νέα διοργάνωση. Η Ελλάδα, φυσικά, δεν πρωτοτυπεί για πρώτη φορά, καθώς ήταν η χώρα που διοργάνωσε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα 3Χ3 το 2012, μια τότε νέα πρωτοβουλία που έφτασε να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Η Ελλάδα παραμένει σύμμαχος στις πρωτοβουλίες μας και σε ένα νέο πρόγραμμα, που έχει φυσικά τις διαφορές του σε σύγκριση με τις elite διοργανώσεις μας. Ενα πρόγραμμα της κοινότητας του μπάσκετ, όπου αγκαλιάζουμε ένα διαφορετικό, που έχει δείξει μεγάλη θέληση να παίξει σε υψηλό επίπεδο, να γνωρίσει την ποιότητα μιας διοργάνωσης της FIBA. Είμαστε ευχαριστημένοι και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις τοπικές αρχές, νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι βλέποντας χίλιους αθλητές με τη συνοδεία τους, αφήνοντας κι ένα οικονομικό αντίκτυπο σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο για την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Μίλησα με αθλητές από την Χιλή, το Μεξικό, την Αυστραλία, την Αφρική και πολλά ακόμη σημεία του κόσμου, είναι όλοι ενθουσιασμένοι και είχαμε και την πρωτοτυπία του 3Χ3 σε ένα πρωτάθλημα Masters, όπου υπάρχει επίσης ενθουσιασμός».

Βαγγέλης Λιόλιος: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την FIBA και τον Γενικό Γραμματέα, Ανδρέα Ζαγκλή, για την τιμή και την χαρά που μας έκαναν να διοργανώσουμε εμείς το πρώτο FIBA Masters Open και νομίζω, ότι είναι απλά το πρώτο και θα διεξαχθεί και τα επόμενα χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου, είναι κάτι μοναδικό. Αυτές τις μέρες, σε εννέα γήπεδα στη Δυτική Αττική και την Κορινθία, χίλιοι αθλητές από 28 χώρες γιορτάζουν και παίζουν μπάσκετ. Οι ομάδες που ήρθαν δεν ήρθαν με αυτοσκοπό τους να κερδίσουν, το σημαντικό είναι ότι αυτές οι κοινότητες ενώνονται, νιώθουν ο ένας τον άλλο και γνωρίζουν τον τόπο, σε μια μορφή αθλητικού τουρισμού και εξωστρέφειας, που υπάρχει για όλουε. Είμαστε ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με αυτό, που συμβαίνει, είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση. Μιλώντας και με τους αθλητές, που είναι από 40 έως 75 ετών, είναι επίσης ενθουσιασμένοι με την πρωτοβουλία και τον τόπο που γνώρισαν».