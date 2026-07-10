Σύρπα: «Είμαστε μια ομάδα οικογένεια, έχουμε τελικό με Μαυροβούνιο»

Η ώρα των ημιτελικών πλησιάζει για την Εθνική Νέων Γυναικών που θέλει να φέρει εις πέρας την αποστολή της στο Ευρωπαϊκό U20 (Β΄Κατ.) και να κερδίσει την άνοδο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνεχίζει αήττητο την πορεία του στην διοργάνωση με την Φωτεινή Σύρπα να «αποκαλύπτει» ορισμένα από τα μυστικά της ομάδας και μιλά για τον αυριανό ημιτελικό με το Μαυροβούνιο.

Η διεθνής σέντερ δεν κρύβει ότι στόχος της ομάδας είναι η άνοδος, αναφέρεται στο δυνατό σημείο της Εθνικής Νέων Γυναικών που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι λειτουργεί σαν οικογένεια και μιλάει για το καλοκαιρινό ταξίδι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Περίμενες ότι θα φτάνατε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού U20 (Β’ κατ.) αήττητες:

«Η αλήθεια είναι ότι πως καμία ομάδα δεν ξεκινά μια διοργάνωση πιστεύοντας ότι θα έχει το χειρότερο αποτέλεσμα. Οπότε ο στόχος μας ήταν ήδη υψηλός από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας, και είναι αποκλειστικά και μόνο η άνοδος. Έχουμε καταφέρει να είμαστε αήττητες και συνεχίζουμε για τον στόχο της ανόδου».

Αντίπαλος της Ελλάδας στα ημιτελικά θα είναι το Μαυροβούνιο.Τι πρέπει να κάνει η Εθνική για να κερδίσει και να πετύχει τον στόχο της ανόδου;

«Το Μαυροβούνιο είναι μια ομάδα που την είχαμε αντιμετωπίσει όταν ήμασταν στην νεανίδων και αρκετές παίκτριες από τότε είναι στην ομάδα. Διαθέτει μια καλή και ολοκληρωμένη ομάδα, τόσο στα γκαρντ όσο και στις ψηλές. Είναι ένα παιχνίδι τελικός για μας που απαιτεί συγκέντρωση, υπομονή και μαχητικότητα. Το Μαυροβούνιο είναι μια ομάδα που την περιμέναμε και είμαστε έτοιμες να την αντιμετωπίσουμε».

Ποιο είναι το δυνατό σημείο της Εθνικής Νέων Γυναικών;

«Είμαστε μια ομάδα «οικογένεια», στην οποία οι περισσότερες παίκτριες είμαστε μαζί από την Εθνική Κορασίδων. Μας δένει το γεγονός ότι μας έτυχαν τραυματισμοί στην προετοιμασία, όπως και στη διοργάνωση, αλλά σταθήκαμε η μία δίπλα στην άλλη, γίναμε μια γροθιά και αυτό θέλουμε να βγάλουμε και στο γήπεδο. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να μας σπάσει».

Αν σου έλεγα να χαρακτήριζες με λίγες φράσεις την πορεία της Εθνικής Νέων Γυναικών τι θα έλεγες;

«Είναι μια πορεία που έχει χτιστεί με πολλή προσπάθεια, πολλή επιμονή και πολλή ιδρώτα. Είναι για μας μονόδρομος η άνοδος στην Α΄Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών».

Μαζί σας είναι και τα δύο κορίτσια που έχουν τραυματιστεί, η Παρασκευοπούλου και η Μπάτσιου. Πώς το σχολιάζεις;

«Οι τραυματισμοί είναι μέρος αθλητισμού. Ήταν κάτι το οποίο δεν θέλαμε με τίποτα να συμβεί, αλλά μας έδωσε δύναμη και δείχνει πόσο δυνατές είμαστε. Μέσα από αυτό φαίνεται η πραγματική έννοια της ομάδας και της οικογένειας που έχει δημιουργήσει η Εθνική Νέων Γυναικών. Κάθε παίκτρια τραυματίας ή μη είναι εξίσου σημαντικό κομμάτι αυτή της αλυσίδας».

Τι ήταν αυτό που σας έδωσε τη δύναμη;

«Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις άτομα να σου στέκονται σε όλο αυτό το ταξίδι, ένα ταξίδι που έχει χτιστεί με κόπο και μεγάλη προσπάθεια, το άγχος και η πίεση του Ευρωπαϊκού μοιάζουν σαν μια μεγάλη ευκαιρία και σαν μια μεγάλη πρόκληση. Είναι κάτι που περιμέναμε όλη τη χρονιά και θα δώσουμε τα πάντα για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας».