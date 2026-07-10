Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη;

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη νέα σεζόν με στόχο να αφήσει πίσω του μία χρονιά που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε.

Παρότι συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν κατάφερε να συνδυάσει την ιστορική αυτή επέτειο με την κατάκτηση κάποιου τίτλου, καθώς έχασε τόσο το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League όσο και το Κύπελλο Ελλάδας.

Παράλληλα, η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα δεν του έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδό του στο Champions League μέσω των προκριματικών.

ΠΑΟΚ Ευρώπη: Πότε παίζει προκριματικά;

Μετά από δύο συνεχόμενες παρουσίες στη League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ θέλει να «τριτώσει το καλό» και να βρεθεί ξανά στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει αποκτήσει εμπειρία από απαιτητικά ευρωπαϊκά παιχνίδια και θέλει να τη χρησιμοποιήσει ως οδηγό στη φετινή προκριματική διαδικασία.

Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει ευρωπαϊκό «μαξιλαράκι ασφαλείας» σε περίπτωση αποκλεισμού. Αν δεν καταφέρει να συνεχίσει στο Europa League, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στα προκριματικά του Conference League, διατηρώντας ζωντανή την προοπτική συμμετοχής σε ευρωπαϊκή League Phase.

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