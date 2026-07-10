Στον πάγκο ο Πέδρι για την Ισπανία, βασικός ο Ντοκού για το Βέλγιο

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του προημιτελικού του Μουντιάλ, ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα (22:00) του προημιτελικού ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο, γνωστοποιήθηκαν οι ενδεκάδες των δυο ομάδων, με μία... έκπληξη από τον Λουίς ντε λα Φουέντε και την «Ρόχα».

Συγκεκριμένα, ο Πέδρι έμεινε στον πάγκο και την θέση του στον άξονα πήρε ο Ρουίθ.

Για το Βέλγιο ο Ρούντι Γκαρσία επανέφερε τους Ντοκού και Ντε Μπρόινε στο αρχικό σχήμα της ομάδας του, ενώ στην κορυφή της επίθεσης παρέμεινε ο Ντε Κέτελαρε.

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ.

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ρασκέν, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ντοκού, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρε.

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