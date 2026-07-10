Η Εθνική Εφήβων δεν τα κατάφερε στο δεύτερο φιλικό με την Ρουμανία. Στο κλειστό γυμναστήριο «Δαϊς» στα Εκπαιδευτήρια Δούκα ηττήθηκε με 79-59 στο δρόμο της για το Ευρωμπάσκετ U18.

Οι δύο ομάδες είχαν ένα ισορροπημένο πρώτο μισό με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν σταθερά σημάδια βελτίωσης. Το επιμέρους 12-24 της τρίτης περιόδου τους βοήθησε να χτίσουν μια διαφορά, την οποία αύξησαν στην τελική ευθεία του αγώνα για να φτάσουν στη νίκη με 79-59.

Οι επόμενοι αγώνες προετοιμασίας της Εθνικής Εφήβων θα διεξαχθούν στην Αγρόπολη όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Ιταλία (17/7), την Ισπανία (18/7) και την Γαλλία (19/7).

Δεκάλεπτα: 21-17, 38-39, 50-63, 59-79

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Γυμνόπουλος 2, Ζούπας 16 (2), Βενετίδης 1, Θωμάκος 3, Κατσιγιάννης 3, Χατζηλάμπρου, Σκληρός 6, Μέγγος, Μπουζούλας 6 (1), Χαρτώνας 13, Γκίκας 2, Φυλακτάκης, Ασημένιος 5, Πούλος 2

Ρουμανία (Ιονέλ): Τσιουρέα 2, Τοπάι, Φομετέσκου 7 (1), Τσιουλίν, Ντιακονέσκου 2, Στανκουλέσκου, Φιλίπ 6, Ραγκόσα 29 (3), Στανέσκου 3, Σέκελι 2, Παντζάρου 10, Σέρμπαν 9 (1)