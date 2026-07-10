Athens Open: Πέντε Ελληνίδες στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης

Το Vanda Pharmaceuticals Athens Open πλησιάζει, με τους αγώνες του κυρίως ταμπλό να ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει το Vanda Pharmaceuticals Athens Open, ενώ στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν από ελληνικής πλευράς εκτός της Μαρίας Σάκκαρη, η Σαπφώ Σακελλαρίδη, Μάρθα Ματούλα, Μαριάννα Αργυροκαστρίτη και Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου που εξασφάλισαν κάρτα ελευθέρας.

Στα προκριματικά, τα οποία αρχίζουν αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου, τέσσερις Ελληνίδες πήραν wild card και θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στο κυρίως ταμπλό (Άρτεμις Ασλανισβίλι και τις Αλεξάνδρα Παναγιωτίδου, Μαρία Ρεντούμη και Ελένη Τσέτσου).

Η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης θα γίνει το Σάββατο στις 17:15 το απόγευμα, μετά τη συνέντευξη τύπου για τον θεσμό.

Το πρόγραμμα των προκριματικών (11/7):

CENTER COURT (16:00)

Άρτεμις Ασλανισβίλι – Μάντισον Σιγκ (9)

Μαρία Ρεντούμη – Μιριάνα Τόνα (7)

Aλεξάνδρα Παναγιωτίδου – Αναστασία Κουλίκοβα (10)

GRANDSTAND (16:00)

Eλένη Τσέτσου – Γιασμίν Μανσούρι (8)

Εκατερίνα Γιάσινα – Λίνα Γκλούσκο (12)

Βικτόρια Μορβάγιοβα (4) – Φρανζίσκα Ζίντατ

COURT 3 (16:00)