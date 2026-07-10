Ο Τζόκοβιτς ήθελε, ο Σίνερ... μπορούσε

Ο Γιάνικ Σίνερ έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και πήρε με μεγάλη εμφάνιση την πρόκριση στον τελικό του Wimbledon!

Κυρίαρχος ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, επικράτησε με 6-4, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 20 λεπτά και θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο του κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ.

Ο 39χρονος Σέρβος έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι στον σπουδαίο αντίπαλό του, όμως ο 24χρονος Ιταλός ήταν πολύ ανώτερος, είχε περισσότερες δυνάμεις και ουσιαστικά έφτασε με άνεση στη μεγάλη πρόκριση. Και τώρα, φυσικά, είναι και το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, έχοντας πετύχει εννιά συνεχόμενες νίκες επί του 29χρονου Γερμανού, που κυνηγάει το Channel Slam.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νόλε απείλησε μόνο μια φορά το σερβίς του Σίνερ, στα μέσα του τρίτου σετ, και ο Ιταλός το έσωσε με άσο, απογοητεύοντας τον κόσμο που ήθελε να δει κι άλλο ματς!

Ο Γιάνικ ήταν πραγματικά ασυναγώνιστος όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του, ενώ επιτέθηκε και στο δεύτερο σερβίς του Τζόκοβιτς, πετυχαίνοντας ένα μπρέικ σε κάθε σετ. «Καθαρή» νίκη στα ημιτελικά, όπως ακριβώς και πέρυσι!

Ίσως, πάντως, να έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο Τζόκοβιτς τα έδωσε όλα στον μαραθώνιο προημιτελικό με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, διότι υπήρξαν στιγμές που φάνηκε σα να μην έχει δύναμη να παλέψει.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μετά από μια χαμένη ευκαιρία στο πέμπτο γκέιμ, ο Σίνερ πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ του πρώτου σετ στο ένατο γκέιμ και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ο Ιταλός απείλησε ξανά στο πέμπτο γκέιμ, αλλά το μπρέικ ήρθε λίγο μετά όταν πέρασε μπροστά με 4-3. Ο Νόλε δεν μπορούσε να απειλήσει το σερβίς του αντιπάλου και το αποτέλεσμα ήταν να μείνει πίσω με 2-0 σετ.

Στο τρίτο ο Σίνερ «έσπασε» τον Τζόκοβιτς μόλις στο πρώτο γκέιμ, αλλά αντιμετώπισε το πρώτο του μπρέικ πόιντ στο τέταρτο γκέιμ. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε, αλλά ο Σίνερ βρήκε το μεγάλο σερβίς που χρειαζόταν και κράτησε το προβάδισμά του.

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που κινδύνεψε το σερβίς του, οπότε βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-4 και καθάρισε τη νίκη χωρίς να χάσει πόντο.

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