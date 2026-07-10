Φυλάκιση τεσσάρων ετών στους αστυνομικούς για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας - Πήραν αναστολή

Σε ποινές 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών, αλλά με αναστολή μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, καταδικάστηκαν οι δυο αστυνομικοί για την υπόθεση βιασμού 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο καταδικασθέντες αστυνομικούς το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε να μην τους επιβάλει κανέναν περιοριστικό όρο. Η απόφαση εκδόθηκε με οριακή πλειοψηφία 4-3.

Τρεις ένορκοι και ένας σύνεδρος έκριναν ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, ενώ η πρόεδρος, ένας σύνεδρος και ένας ένορκος είχαν τη γνώμη ότι έπρεπε να απαλλαγούν.

Το δικαστήριο προχώρησε, ωστόσο, σε μεταβολή της κατηγορίας, καθώς αντί του ομαδικού βιασμού, που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, τους έκρινε ενόχους για βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση.

Επιπλέον, ο ένας από τους δύο αστυνομικούς καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε καταγράψει με κρυφή κάμερα τις πράξεις.

Αντίθετα, ο τρίτος αστυνομικός που δικάστηκε για συνέργεια σε βιασμό αθωώθηκε κατά πλειοψηφία 5-2.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των δύο βασικών κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών.

Πηγή: cnn.gr