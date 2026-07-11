Στις 11 Ιουλίου δεν έπεφτε καρφίτσα και ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ ανταπέδωσε με τρία γκολ (3-0 τη Γκρασχόπερ) και στρωτό ποδόσφαιρο, γεμίζοντας ελπίδες για κάτι όμορφο τη φετινή σεζόν. «Έλαμψε» ο Γιάγκουσιτς!

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια ακόμα καλή εμφάνιση στο τρίτο του φιλικό προετοιμασίας, επιβεβαιώνοντας ότι κάτι πολύ καλό «χτίζεται» ενόψει της νέας σεζόν. Ο Νίστρουπ δοκίμασε και πάλι αρκετούς ποδοσφαιριστές και η ομάδα του είχε συνοχή, διατήρησε σε όλη την διάρκεια τον πλήρη έλεγχο, έφτιαξε ευκαιρίες και έφτασε σε μια ακόμα νίκη.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, αναστατώνοντας σε κάθε ευκαιρία την αντίπαλη άμυνα, ενώ στην επανάληψη άνοιξε το σκορ με υπέροχο γκολ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο. Το 2-0 ήρθε με καταπληκτική ενέργεια του Ανάς Ζαρουρί και το 3-0 από τον Βισέντε Ταμπόρδα, σε ένα παιχνίδι όπου έκανε ντεμπούτο και ο Στέφαν Ντε Φράι, πραγματοποιώντας πολύ θετική εμφάνιση.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στον κόσμο του «Τριφυλλιού», ο οποίος γέμισε την Λεωφόρο και δημιούργησε ατμόσφαιρα που παρέπεμπε σε επίσημο παιχνίδι και όχι σε φιλικό προετοιμασίας.

Οι αρχικές επιλογές του Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ διατήρησε τον σχηματισμό 4-2-3-1 που είχε δοκιμάσει και στα δύο φιλικά της Ολλανδίας, διατηρώντας τον Ινιάκι Πένια κάτω από τα δοκάρια. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ξεκίνησε ο Κυριακόπουλος, στο δεξί ο Καλάμπρια και στα στόπερ οι Ίνγκασον και Ντε Φράι, με τον Ολλανδό να κάνει -ανεπίσημο- ντεμπούτο. Στα χαφ βρέθηκαν οι Τσιριβέγια και Κοντούρης, με τον Γιάγκουσιτς μπροστά, τους Αντίνο και Ζαρουρί στα «φτερά» και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Πίεσε στο ξεκίνημα η Γκρασχόπερ, επέβαλε τον ρυθμό του ο Παναθηναϊκός

Η Γκρασχόπερ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και στο πρώτο 5λεπτο πρέσαρε πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό και προσπάθησε να κλέψει μπάλες, με τους «πράσινους» ωστόσο να διατηρούν την ψυχιραμία τους. Η ομάδα του Νίστρουπ είχε μάλιστα στο διάστημα αυτό και δύο καλές ευκαιρίες για αντεπίθεση, όμως οι πάσες που επιχείρησαν οι Καλάμπρια και Ζαρουρί για τον Τετέι ήταν πολύ δυνατές.

Η μεγάλη ευκαιρία για τους «πράσινους» ήρθε στο 8ο λεπτό, όταν ο Τετέι έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά από υπέροχη μπαλιά του Κυριακόπουλου, πάτησε περιοχή και έκανε το γύρισμα, με τον Ζαρουρί να καθυστερεί όμως και να εκτελεί πάνω στα σώματα, παρότι βρισκόταν σε ευνοϊκή θέση. Ίδια εξέλιξη είχε και το σουτ του Γιάγκουσιτς στην εξέλιξη της φάσης, με τον Παναθηναϊκό πάντως να παίρνει τα ηνία του αγώνα και να επιβάλει στα επόμενα λεπτά τον ρυθμό του.

Στο 14’ το νέο σουτ του Ζαρουρί, μετά από την ωραία ενέργεια του Καλάμπρια, σταμάτησε στα σώματα, ενώ 3 λεπτά μετά δοκίμασε το αριστερό του ο Κυριακόπουλος, αναγκάζοντας σε απόκρουση τον Χάμελ. Στο 18’ ο Τετέι πλάσαρε από τα όρια της περιοχής και ανάγκασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε νέα επέμβαση, με τους «πράσινους» να κερδίζουν και φάουλ σχεδόν στην γωνία της περιοχής στο 20’, με τον Ζαρουρί να εκτελεί απευθείας αλλά να σημαδεύει άουτ.

«Βροχή» μεγάλων ευκαιριών για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε να ψάχνει το γκολ και στο 22’ δοκίμασε να απειλήσει και ο Τσιριβέγια, μετά από πολύ ωραία συνεργασία γύρω από την περιοχή των Ελβετών, με την μπάλα να φεύγει κόρνερ. Από την εκτέλεση ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Τετέι από πλεονεκτική θέση αστόχησε εξ επαφής και σπατάλησε μια σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

Οι ευκαιρίες των γηπεδούχων συνεχίστηκαν και… κορυφώθηκαν στο 26’, όταν ο Κοντούρης έβγαλε υπέροχη κάθετη, ο Τετέι άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει και ο Γιάγκουσιτς βγήκε απέναντι στον Χάμελ, αλλά σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του. Ο Κροάτης είχε νέα καλή στιγμή στο 37’, όταν κατέβασε υπέροχα την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, έκανε και μια προσποίηση, αλλά το πλασέ του κόντραρε στους αμυντικούς και δεν απείλησε τον Χάμελ.

Στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου ημιχρόνου η κεφαλιά του Τετέι πέρασε άουτ, με το 0-0 να διατηρείται μέχρι το σφύριγμα της λήξης, παρά τις πολλές και σημαντικές ευκαιρίες του «Τριφυλλιού».

Βράβευση των πρωταθλητών στο σκάκι στο ημίχρονο

Πολύ όμορφες ήταν και οι στιγμές που έλαβαν χώρα στο ημίχρονο της αναμέτρησης, όταν οι πρωταθλητές από το τμήμα σκακιού του συλλόγου βραβεύτηκαν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αποθεώθηκαν από τον κόσμο, ο οποίος αναγνωρίζει το σπουδαίο κατόρθωμά τους.

Αλλαγές ο Νίστρουπ, γκολάρα ο Γιάγκουσιτς

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Νίστρουπ άλλαξε επιθετικό, βάζοντας τον Ραστόντερ αντί του Τετέι, ενώ μπήκαν ακόμα οι Κάτρης και Τσάπρας αντί των Ντε Φράι και Κυριακόπουλου. Ο Έλληνας δεξιός μπακ πήγε στην φυσική του θέση και ο Καλάμπρια μετατοπίστηκε αριστερά, με το «Τριφύλλι» να βρίσκει γκολ στην πρώτη του επίθεση. Ο Γιάγκουσιτς πήρε την μπάλα στο 48', έκανε ωραία ενέργεια και με άψογο σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χάμελ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Έχοντας ώθηση από την φάση του γκολ, ο Παναθηναϊκός πήγε να βρει και δεύτερο τέρμα στο 51’, με τον Κοντούρη να κάνει την κάθετη στον Αντίνο, αλλά το γύρισμα του Αργεντινού για τον Γιάγκουσιτς να είναι λίγο πιο δυνατό από όσο έπρεπε, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο Χάμελ. Στο επόμενο λεπτό ο Κρασνίκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πένια, ο οποίος όμως ήταν εμφανώς οφσάιντ, με το γκολ του προφανώς να ακυρώνεται.

Οι αλλαγές του Δανού τεχνικού συνεχίστηκαν στο 60’, με τον Ταμπόρδα να αντικαθιστά τον Κοντούρη, τον Καμαρά να μπαίνει αντί του Γιάγκουσιτς και τον Τουμπά να παίρνει την θέση του Ίνγκασον. Ο ρυθμός είχε πέσει αρκετά σε σχέση με το πρώτο 5λεπτο της επανάληψης (και το τελευταίο 25λεπτο του πρώτου ημιχρόνου), αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τον πλήρη έλεγχο και δεν αντιμετώπιζε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στους Ελβετούς.

Το «καθάρισε» ο Ζαρουρί

Η νίκη του Παναθηναϊκού «σφραγίστηκε» στο 69’, με τον Ζαρουρί να παίρνει την μπάλα από δεξιά και με ένα καταπληκτικό σουτ με το δεξί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χάμελ, «γράφοντας» το 2-0. Αμέσως μετά έγιναν και τρεις ακόμα αλλαγές, με τον Μπινιάρη να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας και τους Παντελίδη και Τσέριν να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Σλοβένος χαφ μάλιστα απείλησε με ωραίο σουτ στο 76’, που έδιωξε ο Χάμελ, ενώ στο 79’ μπήκε στο ματς και ο Μανώλης Σιώπης, αντικαθιστώντας τον Σαντίνο Αντίνο. Στο 83' ήρθε και η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία των Ελβετών, με τον Πένια να κάνει καταπληκτική απόκριση σε πλασέ που έγινε από κοντά, διατηρώντας το «0» στην εστία του και δείχνοντας τα πολύ καλά αντανακλαστικά του.

Το... κερασάκι στην τούρτα ο Ταμπόρδα

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 88ο λεπτό από τον Βισέντε Ταμπόρδα, μετά από ασίστ του Μανώλη Σιώπη που κινήθηκε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, πήρε την μπάλα από τον Τσάπρα και με άψογο γύρισμα βρήκε τον Αργεντινό που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει σωστά για να προσθέσει το όνομά του στην λίστα των σκόρερ. Ο Έλληνας χαφ μάλιστα δοκίμασε να σκοράρει και ο ίδιος στο 89', αναγκάζοντας σε μια ακόμα επέμβαση τον Χάμελ.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού:

Πένια, Κυριακόπουλος (46' Τσάπρας), Ίνγκασον (60' Τουμπά), Ντε Φράι (46' Κάτρης), Καλάμπρια (72' Μπινιάρης), Τσιριβέγια (72' Παντελίδης), Κοντούρης (60' Ταμπόρδα), Γιάγκουσιτς (60' Καμαρά), Ζαρουρί (72' Τσέριν), Αντίνο (79' Σιώπης), Τετέι (46' Ραστόντερ).