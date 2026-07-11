Ο Παυλίδης σκόραρε στο επεισοδιακό φιλικό της Μπενφίκα με την Φλαμένγκο

Ο Έλληνας επιθετικός διαμόρφωσε προσωρινά το 1-1 για την Μπενφίκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, σε μια αναμέτρηση που είχε μεγάλη ένταση, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Πρεστιάνι.
Αμέσως μετά την ενέργεια του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, οι άνθρωποι των δύο ομάδων ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και απειλήθηκε γενική σύρραξη, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν.
Leonardo Jardim ficou fora de si após uma provocação e Marco Silva foi acalmar a situação 👀#DAZNDesafiosBetano pic.twitter.com/rzUNDWvCV4— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 11, 2026