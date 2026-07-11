Ο Παυλίδης σκόραρε στο επεισοδιακό φιλικό της Μπενφίκα με την Φλαμένγκο

Η Φλαμένγκο επικράτησε της Μπενφίκα με 2-1 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Estadio Algarve, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σημειώνει το γκολ των «αετών» της Λισαβόνας.

Ο Έλληνας επιθετικός διαμόρφωσε προσωρινά το 1-1 για την Μπενφίκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, σε μια αναμέτρηση που είχε μεγάλη ένταση, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Πρεστιάνι.

Αμέσως μετά την ενέργεια του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, οι άνθρωποι των δύο ομάδων ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και απειλήθηκε γενική σύρραξη, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν.