Νόσκοβα: «Κοιτούσα το μεγάλο τρόπαιο και έλεγα ότι αυτό θα πάρω»

Η Λίντα Νόσκοβα μίλησε εξήγησε στη συνάντευξη τύπου πώς ξεπέρασε τις δύσκολε; στιγμές που πέρασε απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα στον τελικό του Wimbledon. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Στο δεύτερο σετ τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για μένα», είπε η 21χρονη Τσέχα. «Σε ορισμένες στιγμές ένιωθα ότι το χέρι μου είχε παγώσει. Τα πόδια μου δεν ήταν τόσο γρήγορα όσο πριν. Θα κρατήσω τα θετικά! Στο τελευταίο ματς πόιντ δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι είχα match point. Απλώς συνέχισα να παίζω. Νομίζω ότι αυτό ήταν που τελικά μου χάρισε τη νίκη, επειδή δεν το άφησα να μπει στο μυαλό μου».

Αποκάλυψε και τι την βοήθησε να κάνει reset: «Έλεγα στον εαυτό μου ότι ο αγώνας ξεκινούσε από την αρχή. Πήγα στην τουαλέτα, έριξα λίγο κρύο νερό στο πρόσωπό μου και ξεκίνησα ξανά. Αλλά αυτό που πραγματικά με βοήθησε ήταν ότι, μόλις βγήκα από το court, είδα τα τρόπαια. Σκέφτηκα: Δεν θα πάρω το μικρό. Θα πάρω το μεγάλο. Είχα φτάσει τόσο κοντά. Αν το έχανα, πιθανότατα θα ήταν η μεγαλύτερη στενοχώρια της ζωής μου. Ξεκίνησα από την αρχή. Νομίζω ότι το πιο καθοριστικό σημείο ήταν το πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ, όταν κράτησα το σερβίς μου».

Και πρόσθεσε: «Κοιτούσα το μεγάλο τρόπαιο και έλεγα: Αυτό θα το πάρω, ό,τι κι αν γίνει. Ακόμα κι αν αφήσω την ψυχή μου μέσα στο γήπεδο στο τρίτο σετ. Έτσι κατάφερα να συγκεντρωθώ ξανά στον εαυτό μου, και αυτό ήταν το κλειδί».

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί κάποια στιγμή στο δεύτερο σετ έβαλε τα χέρια της στο κεφάλι της. «Ο κόσμος έκανε πάρα πολύ θόρυβο, και αυτό συνέβαινε μετά από τα γκέιμ που έχανα. Ήθελα απλώς να μείνω λίγο μόνη με τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή έβαλα μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι μου μετά από ένα μπρέικ που έχασα. Ο προπονητής μου μού είχε πει το προηγούμενο βράδυ: "Αν χρειαστείς μια στιγμή, πάρε την. Απομακρύνσου λίγο ή μείνε για λίγο μόνη με τον εαυτό σου". Δεν ξέρω αν τελικά με βοήθησε, αλλά σίγουρα με απομόνωσε από όλο τον θόρυβο».

Για το πώς νιώθει όταν αντιμετωπίζει μια φίλη είπε: «Για μένα δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζω απέναντι σε μια φίλη. Έχω κάνει αρκετές φίλες στο Tour και όταν βρισκόμαστε αντίπαλες, δεν είναι εύκολο. Αυτή τη φορά προσπάθησα να κρατήσω κάπως τις αποστάσεις. Απλώς χαιρετηθήκαμε πριν από τον αγώνα και τίποτε περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό με βοήθησε να παραμείνω συγκεντρωμένη. Ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι της Καρολίνα. Είναι πολύ δύσκολη αντίπαλος σε κάθε επιφάνεια και έπρεπε να μείνω απόλυτα συγκεντρωμένη. Δεν πιστεύω ότι το γεγονός πως είμαστε φίλες - και ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε (χαμόγελο) - επηρέασε τον αγώνα».