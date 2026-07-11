Ο ΠΑΟΚ πέτυχε το «μπαμ» ο ΠΑΟ δεν πανικοβλήθηκε, ο Όσμαν θησαύρισε!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για όσα... φυσιολογικά γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ τα οποία φωτίζουν το μέλλον.

Η χθεσινή βραδιά ήταν από εκείνες που μένουν κι αφήνουν αποτύπωμα. Θα μου πείτε: γιατί οι προηγούμενες τι ήταν; Όταν ξημερώσαμε με την είδηση ότι ο Γιαμπουσέλε έκλεισε στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα...

Όμως οι μεταγραφές -και μάλιστα οι "εσωτερικές"- κάνουν πάντοτε μεγάλο θόρυβο καθώς δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για πώληση από τον Παναθηναϊκό και αγορά από τον ΠΑΟΚ! Και βέβαια όταν αναφερόμαστε σε έναν παιχταρά όπως είναι ο Τσέντι Όσμαν!

Τα πράγματα είναι πιο απλά απ' όσο ο καθένας φαντάζεται.

- Ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο "μπαμ". Εδώ και καιρό συζητιόταν ότι ο Δικέφαλος ναι μεν είχε ξεκινήσει να φτιάχνει μια ομάδα φιλοδοξιών αλλά δεν είχε πετύχει το "μεγάλο", το σπουδαίο, πέρα από τη συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι. Τώρα όμως άπαντες συνειδητοποίησαν ότι ο Δικέφαλος δεν ήρθε για να... ενοχλήσει, αλλά για να πρωταγωνιστήσει. Αρχικά στο Eurocup και στη συνέχεια στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με μία κίνηση έριξε στο τραπέζι 11 εκατ. ευρώ, αγόρασε παίκτη από μία ομάδα που έχει μπάτζετ άνω των 50 εκατ. ευρώ (!), πήρε ένα από τα κορυφαία Ευρωλιγκάτα 3άρια και μας έδειξε τι ακριβώς ονειρεύεται να δημιουργήσει. Παρεμπιπτόντως συνεχίζει να "χτυπάει" και τον Βασίλη Τολιόπουλο.

- Ο Παναθηναϊκός ούτε πανικοβλήθηκε ούτε... καταστράφηκε. Προφανώς Τσέντι Όσμαν δεν βρίσκεις κάθε μέρα. Όταν όμως ο ίδιος ο αθλητής λέει "Θέλω να φύγω" βλέποντας μπροστά του ένα ποσό εξωγήινο, η ομάδα οφείλει να σεβαστεί την επιθυμία του. Ο Παναθηναϊκός το έκανε με τον σωστό τρόπο. 1. Επικοινωνία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον παίκτη. 2. Ερώτηση στον κόουτς Ομπράντοβιτς. Όταν -και μόνο όταν- κούμπωσαν όλα τα κομμάτια του παζλ, οι πράσινοι έδωσαν το οκ. Θυμίζω επίσης ότι στη θέση "3" ο Παναθηναϊκός έχει Μπονγκά, Ρογκαβόπουλο και μπορεί να κατεβάσει τον Χέις Ντέιβις. Οπότε, όλα τακτοποιημένα.

- Ο Τσέντι Όσμαν πήρε συμβόλαιο ζωής. Δεν βρίσκεις συχνά έξω από την πόρτα 9 εκατομμύρια ευρώ, στα 31 σου, για τα επόμενα 3 χρόνια. Ακόμη κι αν έχεις παίξει στο ΝΒΑ, ακόμη κι αν είσαι ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. Η κλάση του Όσμαν θα κάνει παρέλαση στο Eurocuop, ο Τσέντι θα γίνει ηγέτης του ΠΑΟΚ και θα κλέψει τις καρδιές των οπαδών του καθώς είναι ένα παλικάρι που δίνει τα πάντα στο γήπεδο. Προσφέρει θέαμα και καταθέτει ψυχή στο παρκέ.

Τίποτα δεν είναι παράδοξο και, όπως αποδείχθηκε, τίποτα δεν είναι απαγορευτικό. Ας αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πως σε αυτή τη νέα συνθήκη του ελληνικού μπάσκετ, δεν υπάρχουν μόνο οι δύο αιώνιοι. Και τούτο είναι το καλύτερο μήνυμα!