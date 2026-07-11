BILD: «Έκλεισε αριστερό μπακ η Άουγκσμπουργκ» - Τι λένε για τον Γιαννούλη

Η Άουγκσμπουργκ, όπως γράφει η BILD, ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Χοφενχάιμ για την απόκτηση του 21χρονου μπακ Χένες Μπέρενς, σε μία υπόθεση που φέρεται να σχετίζεται με το μέλλον του Δημήτρη Γιαννούλη στους Βαυαρούς.

Το ζήτημα του Δημήτρη Γιαννούλη παραμένει «ανοιχτό» και αυτή η μεταγραφή της Άουγκσμπουργκ στη θέση που αγωνίζεται ο Έλληνας μπακ, πιθανόν να φέρει εξελίξεις τις επόμενες μέρες.

Οι Βαυαροί κινήθηκαν γρήγορα στο μεταγραφικό παζάρι όσον αφορά την απόκτηση αριστερού μπακ, με τον Χένες Μπέρενς της Χοφενχάιμ να είναι ο «εκλεκτός» της Άουγκσμπουργκ.

Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά Μέσα και συγκεκριμένα η BILD, έχουμε done deal στην περίπτωση του Χένες Μπέρενς, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, δίνοντας μάλιστα και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ο 21χρονος μπακ θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, μέχρι το 2031, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να περάσει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με το κόστος της μεταγραφής να κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με πιθανά μπόνους.

Όλα αυτά την ώρα που παραμένει «ανοιχτή» η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, κάτι το οποίο σημειώνει η BILD, καθώς όπως αναφέρει «Ο Έλληνας παίκτης σκέφτεται σοβαρά να φύγει από τη Γερμανία και να επιστρέψει στην πατρίδα του».

Η Άουγκσμπουργκ ξεκινάει την προετοιμασία της την προσεχή Δευτέρα (13/7), στην οποία θα δώσει -όπως οφείλει- το παρών ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος με τη σειρά του περιμένει τις εξελίξεις για το μέλλον του.