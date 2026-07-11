Μετακομίζει στην Κύπρο ο Λαμπρόπουλος: Ανακοινώθηκε από τη Νέα Σαλαμίνα

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε στην Κύπρο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπογράφοντας για έναν χρόνο από τη Νέα Σαλαμίνα.

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τον ΟΦΗ μετά από τρία χρόνια, καταφέρνοντας να πανηγυρίσει την περσινή κατάκτηση κυπέλου Ελλάδος ως αρχηγός της κρητικής ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον Ελλαδίτη κεντρικό αμυντικό Βασίλειο Λαμπρόπουλο.

Ο Βασίλειος Λαμπρόπουλος αποτελεί ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας, με πλούσια εμπειρία και σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στην πολυετή καριέρα του αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στην ΑΕΚ Αθηνών, την Deportivo La Coruna, τη VfL Bochum και, την τελευταία τριετία, στον ΟΦΗ.

Στον ΟΦΗ αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ηγετική φυσιογνωμία για την ομάδα, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού και συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική της πορεία, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος 2025-2026.

Οι παραστάσεις του σε Super League (179 συμμετοχές), Bundesliga 1 & 2 (47 συμμετοχές) και La Liga 2 (17 συμμετοχές), όπως και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει ( 1 πρωτάθλημα και 3 κύπελλα Ελλάδος καθώς ένα πρωτάθλημα στην Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας) είναι ενδεικτικά της εμπειρίας, της ποιότητας και της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης. Καλωσορίζουμε τον Βασίλειο στην οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα».