Αποκάλυψη από τον Ρομάνο: «Ψάχνει το μπαμ με Ραφίνια η Αλ Χιλάλ» (vid)

Η Αλ Χιλάλ προσπαθεί να πυροδοτήσει την βόμβα του καλοκαιριού με την απόκτηση του Ραφίνια από την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αποκαλύπτει τις προθέσεις του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, ο Ραφίνια δεν δείχνει να πείθεται, καθώς διαμήνυσε πως πρόθεση του παραμένει να συνεχίσει την καριέρα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα και στην Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρομάνο, η Αλ Χιλάλ δείχνει διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να τον κάνει δικό της:

«Όσον αφορά τον Ραφίνια, υπάρχει ένας σύλλογος που έχει εμμονή μαζί του: η Αλ Χιλάλ. Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας θέλει να φέρει τον Ραφίνια στη Σαουδική Αραβία, αλλά προς το παρόν, η επιθυμία του παίκτη είναι να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. Αυτή τη στιγμή, ο Ραφίνια είναι πλήρως συγκεντρωμένος στην Μπαρτσελόνα.

«Η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί αργότερα το καλοκαίρι και αν κάποια μέρα ο Ραφίνια αποφασίσει να ανοίξει την πόρτα για μια μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία, θα το κάνει γνωστό. Αλλά σήμερα, η προτεραιότητά του παραμένει η Μπαρτσελόνα», τόνισε ο Ιταλός μεταγραφολόγος.