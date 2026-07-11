«Μπάσιμο» της BYD στη Renault - Τι απάντησαν οι Γάλλοι

Δύο απόπειρες να αποκτήσει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου Renault πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια η BYD Auto, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας Les Echos.

Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η πρόταση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας απορρίφθηκε από τη διοίκηση της γαλλικής εταιρείας.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινεζικοί κατασκευαστές επιταχύνουν τις κινήσεις τους για παραγωγή οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος τους είναι αφενός να περιορίσουν τις επιπτώσεις των επιπλέον δασμών που επιβάλλονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα και αφετέρου να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του κανονισμού «Made in Europe».

Ο συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει ότι τα κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και η έγκριση επενδύσεων από τρίτες χώρες, θα συνδέονται με συγκεκριμένα επίπεδα τοπικής παραγωγής και προστιθέμενης αξίας εντός της Ε.Ε.

Οι δύο προτάσεις της BYD

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η πρώτη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε περίπου πριν από δύο χρόνια, όταν επικεφαλής της Renault ήταν ακόμη ο Λούκα ντε Μέο. Αντί να προτείνει μια συνεργασία σε επίπεδο ανάπτυξης ή παραγωγής νέων μοντέλων, η BYD επιδίωξε να αποκτήσει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του γαλλικού ομίλου.

Η κίνηση αυτή δεν προχώρησε, καθώς η Renault είχε ήδη αναπτύξει στενή στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Geely.

Η δεύτερη προσπάθεια έγινε το φθινόπωρο του 2025, λίγο μετά τη συνάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου της BYD, Στέλλα Λι, με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γαλλικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 15% των μετοχών της Renault.

Τι πρότεινε η κινεζική εταιρεία

Η δεύτερη πρόταση φέρεται να ήταν ευρύτερης στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Les Echos, η BYD πρότεινε συνεργασία που θα έδινε στη Renault πρόσβαση στην τεχνογνωσία της στα αμιγώς ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid μοντέλα, καθώς και στην τεχνολογία παραγωγής μπαταριών.

Σε αντάλλαγμα, η κινεζική εταιρεία θα μπορούσε να κατασκευάζει δικά της μοντέλα σε εργοστάσια της Renault εντός Ευρώπης, μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση από τους επιπλέον δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα.