Παπανικολάου: «Να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη» (vid)

Ο Κώστας Παπανικολάου έστειλε το μήνυμά του προς το κοινό του Ολυμπιακού μετά την επέκταση της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν για άλλα δύο χρόνια μαζί.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμα δύο χρόνια.

Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη, σαν μια γροθιά, να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας».