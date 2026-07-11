Παπανικολάου: «Να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη» (vid)

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν για άλλα δύο χρόνια μαζί.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμα δύο χρόνια.
Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη, σαν μια γροθιά, να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας».
Kalimera! ☀️☕️🫡— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 11, 2026
💌 Olympiacos fans you've got a message from our captain @K_pap16 :
“Let's stand together as one and write new legendary chapters for our Olympiacos!”#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFIght pic.twitter.com/q3s7W3GveS