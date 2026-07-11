Σκαλόνι: «Να μας θυμούνται ως η ομάδα που δεν τα παράτησε ποτέ»

Δηλώσεις πριν τον μεγάλο προημιτελικό της Αργεντινής με την Ελβετία (12/7, 04:00) έκανε ο προπονητής της «Αλμπισελέστε», Λιονέλ Σκαλόνι.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι, θέλει για την εθνική Αργεντινής να μείνει στην μνήμη των ποδοσφαιρόφιλων, ως «η ομάδα που δεν τα παράτησε ποτέ», καθοδηγούμενη από το «πάθος» που χαρακτηρίζει αυτό το έθνος, που... τρελαίνεται για το ποδόσφαιρο.

Η «Αλμπισελέστε» πέρασε «δια πυρός και σιδήρου» για να φθάσει στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε του Πράσινου Ακρωτηρίου με 3-2 στην παράταση (κ.α. 1-1) και της Αιγύπτου με 3-2 (σ.σ. ανατροπή από 0-2 στα τελευταία 11 λεπτά).

«Θα ήθελα αυτή η ομάδα να μείνει στην μνήμη ως μια ομάδα που δεν τα παράτησε ποτέ», δήλωσε ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός, λίγες ώρες πριν τον προημιτελικό με την Ελβετία (12/7, 04:00) και πρόσθεσε:



«Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλουμε να αφήσουμε. Σε επίπεδο συλλόγων είναι πιθανώς διαφορετικά, αλλά όταν πρόκειται για την εθνική ομάδα της Αργεντινής, όλα έχουν να κάνουν με το πάθος. Ο στόχος είναι να παίζεις με το ίδιο πάθος που είχες όταν ήσουν έξι ή επτά ετών, παίζοντας στους δρόμους και μη θέλοντας να χάσεις ούτε μια φορά την μπάλα. Και θυμώνεις όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος».

Ο Σκαλόνι ανέλαβε την «Αλμπισελέστε» το 2018 ως υπηρεσιακός προπονητής και την μετέτρεψε σε μια «μηχανή νικών», με δύο τίτλους Κόπα Αμέρικα (2021 και 2024) και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Η «La Scaloneta», όπως αποκαλούν οι Αργεντινοί την εθνική τους ομάδα (σ.σ. το μικρό βαν του Σκαλόνι), θα αντιμετωπίσει «μια πολύ καλή» ελβετική ομάδα, που «παίζει πάντα» και διαθέτει «έμπειρους, σωματικά και αθλητικούς παίκτες». «Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο αντίπαλος θα μας δυσκολέψει», δήλωσε ο 48χρονος προπονητής.

Ο Σκαλόνι επιτέθηκε επίσης στα μέσα ενημέρωσης που περιέγραψαν τον Λιονέλ Μέσι ως πιο αργό παίκτη από πριν, με λιγότερο συχνά και γρήγορα τρεξίματα:

«Έπρεπε να ζητήσετε συγγνώμη από εμάς και από τον Λέο», είπε σε έναν δημοσιογράφο, για να προσθέσει: «Εάν μιλάτε για την σωματική του απόδοση, λοιπόν, ο Λέο καλύπτει παρόμοιες αποστάσεις στους αγώνες. Δεν τρέχει περισσότερο ή λιγότερο. Έχει σταθερές επιδόσεις».

Υπενθυμίζεται, ότι ο οκτάκις νικητής της «Χρυσής Μπάλας» έχει πετύχει οκτώ γκολ από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ενώ έχει χάσει δύο πέναλτι.

«Στα 39 του, κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην είναι πλέον στην καλύτερη του φόρμα. Προς το παρόν, είναι ο καλύτερος και για όσο θέλει -και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι ο προπονητής του- θα συνεχίσει να είναι ο καλύτερος. Όσον αφορά στα πέναλτι, δεν θα μου περνούσε καν από το μυαλό να του πω να μην εκτελέσει το επόμενο. Έχουμε παίκτες ικανούς να τα εκτελέσουν, αλλά εάν θέλει, θα το κάνει. Κι' εάν δεν το κάνει, είναι δική του επιλογή. Ας κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο», επεσήμανε ο Σκαλόνι.

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