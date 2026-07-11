Πώς έγινε η μεγάλη ανατροπή με τον Όσμαν και γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε το σωστό!

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης τίποτα δεν προμήνυε αυτή την εξέλιξη. Μέσα σε 24 ώρες όμως, όλα άλλαξαν. Ο Όσμαν που διατράνωνε μετ επιτάσσεως ότι δεν ήθελε να φύγει ειδικά για τις ομάδες της Τουρκίας, ίσως γιατί συνειδητοποίησε πως ο ρόλος του δεν θα είναι αυτός που ήταν, ίσως γιατί η πρόταση ήταν μυθική, μπήκε σε άλλο mood. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε σταθερός στην άποψή του: Ο Όσμαν υπολογιζόταν αλλά κάθε παίκτης που ζητάει να φύγει αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Ούτε αποδομείται, ούτε βγαίνει στο… απόσπασμα. Κι η απόφαση του Τσέντι να θελήσει να αποδεχθεί μια πρόταση που δύσκολα θα ξαναβρεί, με 3 εκατ. επί 3 χρόνια, αντιμετωπίστηκε με επαγγελματισμό κι όχι με συναίσθημα: Κυνικά, ουσιαστικά, μπασκετικά ο Παναθηναϊκός έκανε το σωστό.



Δεν είχε καμία λογική να συρθεί πίσω από καμία πρόταση και να «ματσάρει» την πρόταση του ΠΑΟΚ, ούτε να επιχειρήσει να πείσει τον παίκτη.



Αν στα 31 του ο Όσμαν εκτιμά πως το μέλλον του είναι καλύτερο στον ΠΑΟΚ, στο Eurocup, τότε ο Παναθηναϊκός έκανε το σωστό, όσο σκληρό κι αν ακούγεται.



Όταν ο Ομπράντοβιτς ακούει έναν παίκτη του που ήταν 2ος σκόρερ να του δηλώνει πως θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει όλοι να έχουν στο μυαλό τους πως η απάντηση θα έρχεται αυτονόητα.



Ούτε κακίες χρειάζονται, ούτε υπερβολές.



Μια επαγγελματική απόφαση που ενισχύει τον ΠΑΟΚ, το ταμείο του Όσμαν και το ταμείο του Παναθηναϊκού. Που δεδομένα θα βγει πολύ πιο ισχυρός από αυτή την κίνηση. Το πώς και το γιατί θα το δείξει η πορεία.



Ο ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει από την Πέμπτη τον Παναθηναϊκό για τον Όσμαν. Στον Παναθηναϊκό όχι μόνο δεν το άκουγαν, με την πρώτη πρόταση να ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο αλλά βασιζόμενοι και στις προσωπικές συζητήσεις που είχαν γίνει με τον Όσμαν, θεωρούσαν δεδομένο ότι δεν θα τεθεί και θέμα συζήτησης.



Μόνο που την Παρασκευή όλα άλλαξαν.



Ο Όσμαν ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να χάσει αυτή την πρόταση. Θα γινόταν ο franchise player που έψαχνε η ΠΑΟΚ, πήρε μια μυθική πρόταση ύψους 9 εκατ. ευρώ και θα έμενε στην Ελλάδα που ήταν μάλιστα και βασικός του οικογενειακός στόχος αφού ως αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας ήθελε να αποφύγει την επιλογή Φενέρ/Εφές για να μην δημιουργήσει έριδες.



Οταν πλέον από το πρωί της Παρασκευής ξεκαθάρισε ότι θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού μετέφεραν τα δεδομένα στον Ομπράντοβιτς και η απόφαση που ελήφθη ήταν γρήγορη και αποφασιστική: Μπορεί να φύγει.



Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τηλεφώνησε στον Τσέντι Όσμαν για να ακούσει από τον ίδιο ότι αποτελεί επιθυμία του και τότε όλα πήραν τον δρόμο τους.



Ο Παναθηναϊκός προχωράει μπροστά. Και πλέον έχει αποσυμφορήσει τις θέσεις των φόργουορντ, έχει μπάτζετ σοβαρό στα χέρια του για να καλύψει τα κενά του και ο «Μεγάλος» ξέρει πολύ καλά πως να το διαχειριστεί. Το τέλος του καλοκαιριού θα βγει τον Παναθηναϊκό πανίσχυρο παντού και με την σωστή ισορροπία.



Ενα deal που οι ιστορικοί του μέλλοντος θα απαντήσουν γιατί ήταν… win-win-win!